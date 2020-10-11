自由開講》捍衛「中華民國」錯誤的認知

陳慶坤

屬於中國國民黨的中華民國，今年的國慶特別弔詭，原因是共機不斷擾台，兩岸情勢緊張，加上台美關係持續升溫，這使得馬英九等這些舔共急先鋒已經沉不住氣。馬英九不滿國慶主題淪為配角非常不滿意，質疑綠營無心慶祝；退將們在北市辦「反台獨」活動，高喊「中華民國萬歲！」

中華民國這個神主牌有那麼「靈驗」嗎？若是說馬英九質疑綠營無心慶祝，那麼國民黨「捍衛」中華民國就真的那麼忠肝義膽嗎？那些穿著國旗裝、揮舞著國旗的「中華民國捍衛者」，說穿了就是退役少將臧幼俠所稱「自己就是統派，寧可支持兩岸統一，也不願意屈服在民進黨統治之下。」的心理折射。

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不認同綠營執政下的國慶活動，退役將領團體舉辦「璀璨雙十 捍衛中華」踩街嘉年華會。（資料照）

這些統派不願認清事實：中華民國是「中國的非法政權」，這是一九七一年之後歷史的史實。敗逃到台灣繼續存在的中華民國，是中共欲以結束國共內戰為名，亟欲跨海剷除「偽中國」的殘餘勢力。不管馬英九所說的「首戰即終戰」，或陳挺寵「國軍戰力等於零」，只是又輪迴到國共內戰分化、叛降的夢魘；捍衛「中華民國」「中華民國萬歲！」也是虛情假意作為繼續宰制台灣無以超越的意識形態。

台灣人目前支持「中國的非法政權」中華民國，確實是心不由衷的無奈！主要是因為共產中國還是以中華民國牽制台灣走向台獨；而且也是武統台灣的最好藉口。筆者與大多數台灣人深信，台灣建國之前的中華民國對台灣而言不是招魂的神主牌，而是借屍還魂的擋箭牌。依此而言與台灣綑綁在一起的中華民國，現實上是命運共同體，國民黨唯有與台灣站在同一陣線抗中，否則唇亡齒寒，中華民國還會存在嗎？即使虛偽的和平主義者龍應台「不管你說什麼，我反戰」都將化為灰飛煙滅！

國共內戰，國民黨兵敗如山倒，輸到脫褲，歷史的真相到底如何？說法很多種，最多共識的一點就是快速腐敗「失去民心」。中國國民黨應該認清時勢「本土化」；當時李登輝即認為「不本土化的就不民主，凡本土化的就是民主。」誠哉斯言！根據國民黨自己的民調，支持率只有百分之十七？國民黨要不要想一想過去，想一想未來，想一想現在應該怎麼辦？

昨天，立法院國民黨團總召林為洲在臉書詢問「中國國民黨」是否應該刪除「中國」兩字；近期國民黨立院黨團提出「請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩項決議案，雖然引發黨內議論，甚至後續是否真有「良心發現」的討論，但這對國民黨而言絕對是一個「絕處逢生」的開始。

唯有與台灣人一起抗中保台建國，揚棄捍衛「中華民國」錯誤的認知，國民黨才有可能贏得政權，否則陷落在腐朽黨國遺緒的深淵中無以自拔，就等著自我滅亡！

（大學助理教授）

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