胡，怎麼說》復交、協防！「中華民國派」在國民黨起死回生？

胡文輝

在中共軍機天天侵犯台灣空域的當下，立法院院會通過國民黨團所提建美台復交、美軍協防台海兩項議案，隔外令人矚目。

不論國民黨立院黨團提案的動機是什麼？這兩案的提出，可視為國民黨內「中華民國派」亟思回歸主流的一個徵象，雖然聲勢仍然很弱，而且剛露出頭，就馬上遭到中國國台辦、國民黨內親中舔共派的打壓，中共媒體及台灣統媒更狠話狠批不手軟。提案通過之後，各界各方面的正反討論很多，國民黨團立委反而沉寂下來。

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但是，兩項外交、國防提案經立院院會正式通過，形成院會決議，白紙黑字，彰彰明甚！

如果反對派要推翻兩案、企圖把兩案下架，那就要依立法院院會的民主程序，先由立委連署提案、再提交院會公決，如果親中舔共派真敢那樣蠻幹，那就不只是逼國民黨立委自打嘴巴，根本就是把他們全廢了。

這兩案的提出，彰顯了國民黨內「中華民國派」的「捍衛中華民國」主張，也打到親中、舔共、促統的「歸西派」的不堪，尤其是「美軍協防台海」案，直接痛擊馬英九近來一直唸唸有詞的首戰即終戰、美軍不會來，那兩句投降主義「促統咒」。

前總統馬英九昨日出席研討會前受訪表示，黨團提案被認為是親美抗中，國民黨恐怕不認同。（中央社資料照）

馬英九立即帶頭批評國民黨團所提復交、協防兩議案，說是國民黨不認同云云，用「國民黨」來硬壓「國民黨立院黨團立委」但是，馬英九能代表國民黨？他代表的是是哪一個國民黨？應該就是親中、舔共、歸西派那個國民黨吧！但更要問馬，你帶頭的親中舔共歸西派就是國民黨的全部？那你及你們置中華民國於何地！置台灣於何地！置台灣2300萬人的民主自由於何地！叛國禍台殃民，實莫此為甚！

說白了，這兩案的提出及通過，實質面的立即影響，目前應該都不會出現，但復交、協防兩提議的政治效應，卻是「中華民國派」在國民黨內起死回生的一個機會，有若把國民黨回歸到當年蔣經國時代親美、反共、捍衛中華民國的「革新保台」路線，如果馬英九及統派媒體隨中共起舞，猖狂的把這個剛露出頭的黨內「中華民國派」生機都扼殺還追殺，那麼，未來國民黨將被台灣人民完全唾棄而亡，其實就是死在馬英九等歸西派的手裡！

國民黨主席江啟臣。（資料照）

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