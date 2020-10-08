社論》國民黨吃錯藥了？

往好處看，國民黨主席是立委，決策由民意代表主導，所以重大政策比較接地氣。江啟臣及其「內造」政黨作風，大家當然可以樂觀其成。（記者羅沛德攝）

立法院會通過「台美復交」、「協防台灣」提案，就這兩個案子本身而言，應予肯定具有正面意義，但是背後有什麼爾虞我詐的算計，難免啟人疑竇，因為這跟國民黨的總體論述太違和了。

最近，中國擾台無有寧日，國民黨人則放送失敗主義，首戰即終戰，美軍不會來，國軍戰力幾乎是零，抨擊不得為敵對勢力宣傳侵犯言論自由、箝制人民基本權利、乾脆修法定義對岸為敵國，不一而足。要求美國協防，協防什麼？當然是台灣獨立現狀，不然協防反獨促統嗎？復交，當然是只代表台澎金馬的政府，不是代表「主權及於全中國」的政府。一方面要復交、協防，一方面用北京標準談兩岸、反獨促統，前後豈不是互相矛盾？

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儘管如此，對於國民黨的進擊，目前比較適合進行分析，不宜遽下結論。該黨這個大動作，可以從幾個面向來觀察，一是國民黨本身：從十八歲公民權、廢考監兩院到復交、協防，顯示國民黨從今年大選、罷韓之後，積極營造貼近主流民意的形象，二○二一年中主席改選，江啟臣至少可以累積資本。當然，就像先前的九二共識、買辦文化，改革再起不是江啟臣說了算，馬英九稱不曉得黨內有這項提案，變數還沒上場。二是國內政黨競爭：共機穿越海峽中線，「我的祖國」社會議論，國民黨還是把台海緊張歸咎於小英政府，將九二共識當作兩岸通關密語，可見復交、協防有點想引人製造麻煩。三是對華府表態：但這兩個問題，華府至今仍是戰略模糊，龐皮歐在東京也僅止於「為了緩和區域緊張局勢，美國將採取一切措施」，國民黨似乎是明知故犯。四是對北京作姿態：讓台灣民眾看到國民黨不是一味求和、附和習近平，而是美中之間的平衡者。

往好處看，國民黨主席是立委，決策由民意代表主導，所以重大政策比較接地氣。江啟臣及其「內造」政黨作風，大家當然可以樂觀其成，但是從過去的紀錄來看，仍須聽其言觀其行，因為這個黨並不是民主政黨。最近一段時間，國民黨主席、台北市長、總統大選等帶風向名單，都是外來勢力由上而下的操作，江啟臣幾乎淪為路人甲、邊緣人，某種程度透露了他被這股勢力視為過渡性人物，即使有第二度本土化的企圖（相對於李登輝時期），到頭來有可能心有餘而力不足。紅媒怒斥：國民黨的這些立委都是「吃錯藥了」；藍媒直言：國民黨明年非換領導人不可；反作用力的大小有待觀察。

這一段時間，兩岸雙邊、台美中三角，都在起化學變化，阿札爾與柯拉克相繼訪台、中國對台軍事冒進行動持續升級、美國大選進入倒數時刻、「天下圍中」的陣容不斷擴大，不開第一槍、避免擦槍走火，已然成為美中兩個大國的準則。在這個節骨眼上，身處暴風圈中心的台灣，更應該眼觀四面、耳聽八方，小英所謂的「審時度勢，沉著應對，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，展現了當前所需要的戰略定力。國民黨批評小英刺激北京，自己反而在機會與危機並陳之際，出之以博弈大國都匪夷所思的醉拳，若投民意所好卻未必如願以償，豈不失策？

國民黨，民進黨，在朝在野，每每角色互換，冤冤相報，進口美豬美牛，就是這種殺戮戰場。今年以來，上述國民黨為難民進黨之舉，兩黨彷彿上演「割肉相啖」的戲碼，國民黨迷上「料你不敢」的遊戲。結果，現在民進黨這邊不玩了，國民黨那邊還在繼續割自己的肉，玩得不亦樂乎。此舉在主流民意加多少分尚未可知，但北京、藍媒都已經凍未條了，逼得國民黨故態復萌，「兩岸和平統一本來就要依靠國民黨」，「我們在做對中華民族有益的事情」。復交，協防，不是「聯美抗中」的合理推論，反而是兩岸和平統一、中華民族復興的曲線前進，真令人大開眼界。

話說回來，這兩天，國民兩黨在這兩個提案同具共識，反倒是國共的認知差距被這兩個提案照明了。江啟臣特色的國民黨，對台灣社會的感應力，也高於只講北京話不講台灣話的黨國權貴。政治是高明的騙術，如果騙到假戲真做，政客變成政治家，也不是壞事。這樣的國民黨回應主流民意，畢竟是「台灣的中國國民黨」，總比「中國的台灣國民黨」要好，值得大家鼓勵他們繼續努力玩真的。

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