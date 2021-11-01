自由開講》朱立倫推四個同意公投之目的為何？

鄧鴻源

1218公投案，國民黨動員上下，極力宣傳。距離12月18日還有49天，國民黨台北市議員羅智強發起「夜宿凱達格蘭大道49天」活動，30日是夜宿活動首日，將由立委蔣萬安陪同；中廣董事長趙少康也表示將響應夜宿活動，並喊出最新口號「4個同意，就是民意！」

1218公投案，國民黨動員上下，極力宣傳。圖為國民黨主席朱立倫。（報社合成／資料照）

許多人感到納悶，為何以前朱立倫強力「反核」，如今卻擁核，還打算訴諸公投？有些內行人發現，原來朱是為了讓反核的侯友宜提前出局，真是老謀深算，只是侯友宜會中計嗎？

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其次，為何國民黨可吃「萊牛」而萊豬不行？國民黨何時又重視環保？為何此次想保護藻礁？以前不是一向「反對公投綁大選」嗎？為何此次贊同？國民黨可有原則？

朱立倫的心思不外是，國民黨拼四大公投的目的是為了他拼2024年的總統選舉，不愧是會計學博士。他從政以來，最擅長打如意算盤，不打沒有把握的戰，所以2014年讓洪選總統，直到洪的民調跌到谷底，他才勉為其難承接，以致他在黨內最受人詬病的就是太會「算計」，所以2018年無緣總統選舉。

這次他率領國民黨大張旗鼓「拼公投」，就有人質疑國民黨出錢辦1218場說明會拼公投，讓朱拼總統，一來打擊蔡政府的威信，二來阻止侯友宜拼大位，可謂一箭雙雕，城府太深。

一向公開「反核四」選總統民調很高的新北市長侯友宜，如果不設法應付，形同2024被迫提前出局了。看來「老刑警」還是鬥不過「小會計」啊 !

國民黨將在12月18日舉行的1.反萊豬、2.珍愛藻礁、3.重啟核四與4.公投綁大選等4大公投案，國民黨只是仇恨報復，許多人卻只知其一，不知其二，沒有考慮到後果，執政黨有必要充分說明其中的厲害得失，讓民眾思考，以免再被國民黨欺騙。

國民黨只會假裝愛民眾，其實有重視民眾的福祉嗎？否則為何他們敢吃萊牛，就不敢吃萊豬？其子女與親友在美國都是吃素，沒吃美豬嗎？國際貿易互惠，禮尚往來，豈能只取不給？何況大家可以拒吃。國民黨幾時重視環保？朱立倫自己不也是反核與反公投綁大選嗎？

總之，四個不同意讓台灣更有力，才能讓朱立倫的如意算盤落空。





（大學教授）

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