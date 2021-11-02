自由開講》黨國圖騰「轉型正義」的文化問題

陳慶坤

根據促轉會在「任務推動及調查成果報告書」指出，全國公共空間威權象徵高達1553處，目前清除處置進度僅26.79％。較為全面的「除魅」工作，這三年來遭遇的困難與限制，可以歸納為兩大面向：一是威權遺緒根深蒂固，二是法律工具的不足。

根據促轉會在「任務推動及調查成果報告書」指出，全國公共空間威權象徵高達1553處，目前清除處置進度僅26.79％。圖為石門水庫內，現有一座巨型蔣介石銅像。（資料照）

台灣解嚴逾30年，至2016年民進黨政府完全執政後，從立法、設置專責機關、執行政策各層面，「轉型正義」才算正式、有系統地啟動。然只要中國國民黨在台灣，國民黨就會以「拼經濟更重要」轉移目標；以「撕裂族群、政治鬥爭」抹黑轉型正義的正當性；還大言不慚的要台灣人「放下」？

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促轉會統計，國防部所轄260件蔣介石銅像等威權象徵，已移除或同意處置數量掛零，國防部日前對外甚至宣稱，蔣介石是國民革命之父，拒絕清除軍營內銅像。

原豎立在台南湯德章紀念公園的孫文銅像，經過多年討論終於定案，台南市府將於孫中山誕辰紀念日在台南公園重新豎立？移除蔣介石銅像雙北、台南均掛零，台南市甚至要重新立起跟台灣毫無關係的孫中山銅像。難怪市議員謝龍介要向市長致意，質詢時火力放軟，認為這是因為「他（黃偉哲）沒有意識形態，該肯定就肯定」？

台灣人「要放下」？黃偉哲沒有「意識形態」？蔣介石是國民革命之父？民進黨從中央到地方首長，推動的決心依然投鼠忌器於黨國的威權，效果當然有限；減量工程囿於「法無強制」僅能溝通說服，小小的銅像如此更不要說「中正廟」的龐然大物！

「台灣人」接受國民黨洗腦教育長大的族群，依然活在被宰制後的思想，對錯誤認知依然恐懼勝過於正義的態度，導致心靈的禁錮、靈魂的不自由。這種宰制的能量就如皮耶·布迪厄（Pierre Bourdieu，1930－2002）所說的「象徵暴力」（violence symbolique），宰制的力量在社會關係中，左右當下人們的思維方式，帶有意識形態的「誤認」形成一種偏執的敬畏。

當英國《經濟學人》認為台灣是「地球上最危險的地方」；國際社會開啟對民主自由的台灣聲援與關注的時候，台灣島內的「民心」竟然如此不堪！若是說「世界問題在台灣，台灣問題在台灣人，台灣人的問題在文化。」一點也不為過。換言之，台灣問題是國家認同的問題，是「文化」問題。依此而論，台灣有屬於自我的文化意象嗎？有專屬於台灣的圖騰符號嗎？遍佈各個角落的黨國圖騰，依然宰制著這個島嶼，我們如何凝聚國家意識？

希特勒曾說：「高級種族奴役低級種族，是我們在自然界看到的公理。」他利用進化論「物競天擇，適者生存」的思想來灌輸他的種族主義；在台灣蔣介石銅像、陵寢、中正紀念堂之所以沒有被摧毀，正表示著獨裁的權力依然存在。台灣人歷經半世紀的被洗腦，還不能明白獨裁者維護統治的手段是什麼？

法國政治哲學的奠基者拉·波埃西（Étienne de La Boétie）〈自願為奴〉說明台灣目前的困境：「為什麼成千上萬的人們，願意容忍一個統治者的暴政？為什麼人們悲慘地生活在奴役之下，卻不願起身改變？…無感於支配與順服，甚至終於生而為奴？」這是值得台灣人深思、反省的問題！

（大學助理教授）

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