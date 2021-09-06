自由開講》中國國民黨始終是「中國」的國民黨

中國國民黨所謂的「強硬派」、「戰鬥藍」的戰鬥力如何，其實根本一點都不重要，重要的是他們到底要戰誰、要為誰而戰？恐怕大家都心知肚明。（翻攝自游淑慧臉書）

康駿銘

疫情爆發的數個月以來，中國國民黨終於等到了機會，在防疫、疫苗等議題上大肆炒作，不斷攻擊執政黨。不過，即便民進黨在這些事上一度失分，但國民黨也似乎未能從中取利，反而讓民眾黨成為了鷸蚌相爭的漁翁。這現象多少反映了過往的藍綠鬥爭格局已經改變，選民對第三勢力的接受度越來越高，同時也反映中國國民黨那種舊有鬥爭思維已不合時宜。

然而，在最近的國民黨主席辯論之中，各人仍然沒有放棄靠著攻擊政敵而獲利的戰術，不但繼續抨擊民進黨，再次操作那不實的「假論文」謠言、高端「害台灣」等等的荒謬論述，張亞中甚至直接批評江、朱二人沒有資格參選。張亞中雖然可能因為這場的表現變成中國國民黨支持者心目中最「硬」、最「戰鬥力強」的那位，但各式各樣的陳腔濫調同時也反映了藍營上下的守舊、不思進取，未來只會越來越邊緣化。

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不管是江啟臣、張亞中、朱立倫還是卓伯源當選都好，邊緣化的形勢都無法改變，因為問題的源頭早就不在於「軟硬」、執行能力或黨內派系的各懷鬼胎，而是出於徹頭徹尾的錯誤路線，自國民黨背向李登輝的本土化主張開始，國民黨早就錯過了變革的機會。而且，就算不談中國對香港、西藏、維吾爾等的迫害，但中國在國際上對台灣的打壓、空軍的侵擾、疫苗的阻擋等等都是客觀的事實，加上小粉紅的野蠻行為、中國的「戰狼外交」等，早讓台灣人極度反感；可是，中國國民黨作為台灣的政黨之一，不但沒有為台灣人抱不平，反而仍然堅持所謂的「九二共識」、「兩岸一家親」，等同為自己貼上一張又一張的「親中賣台」標籤，卻只懂得反指是綠營的「抹紅」，繼續煽動民粹，只會離民意越來越遠。

中國國民黨所謂的「強硬派」、「戰鬥藍」的戰鬥力如何，其實根本一點都不重要，重要的是他們到底要戰誰、要為誰而戰？恐怕大家都心知肚明。「中國路線」是藍營的傳統核心，是國民黨要轉向本土路線的天然障礙，只要路線不改，也代表不管誰搶上主席之位，最後還不過是中國的附庸，是習近平用完即棄的馬前卒而已。

（台灣基進宜蘭黨部主任）

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