胡，怎麼說》國民黨推四公投若通過，台灣斷骨斷筋！

胡文輝

12月18日投票的4項公投若通過，中國國民黨就贏了，贏的代價卻是台灣「斷骨斷筋」，不只是皮肉傷而已！

若出現這樣的結果，執政的民進黨政府當然是「慘敗」，但中國國民黨不惜以傷害台灣、重挫台灣發展來求勝，即使得逞，勝了也只是「慘勝」，只有中國的中共政權是真正的「贏家」，朱立倫領導的中國國民黨，早已不反共、最近更媚共、宣布反對抗中保台，「正常倫」已淪為替中共打工，即使推公投亂台有功，也不過是中共的一個稱職打工仔，卻會讓許多台灣人民切齒痛恨 。

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12月18日投票的4項公投若通過，中國國民黨就贏了，贏的代價卻是台灣「斷骨斷筋」，不只是皮肉傷而已！圖為國民黨主席朱立倫出席公投「1218場，全台街講」戰車起跑記者會，有民眾在場邊圍牆舉牌嗆聲。（資料照）

4公投之1的以珍愛藻礁為名的公投，目的就是反天然氣第三接收站，若通過公投門檻，台灣的電力供應、降空汙減煤碳短、中、長程規劃，都將被打爛，不但電力缺口嚴重，電力調配捉襟見肘，限電、輪流停電勢將成台灣的日常。

若公投結果讓三接不能建，以氣代煤發電的降空汙規劃勢必跳票，在台灣中南部的火力電廠如仍要依規劃減煤，則將減少南電北送對北部的供電，北部電廠又無新增天然氣可增加發電，電力供應缺口更大，而台灣的電力需求每年約增2.5%，三接若被公投反掉，缺電危機很快就面臨，而且嚴重度年年增加。

缺電，長期且更加嚴重，台灣發展勢必重重受挫，矽島、晶圓、半導體之國不保，那就不是皮肉傷而已，而是被斷骨斷筋！中國國民黨強推這個公投，不管是陽謀或背後另有陰謀，結果不就是在造成台灣斷骨斷筋嗎？！

中國國民黨更完全不負責的提出重啟核四公投做為供電方案，朱立倫在新北市長任內，對核四口口聲聲「沒有核安，沒有核電」，更對核一、二廠的核廢料廠內儲存建築設備，一再杯葛、不准，現在卻大言不慚的推動重啟核四公投，是在對現任市長、藍營中民調聲望遠超過朱的侯友宜下戰書、叫將軍嗎？

朱立倫在新北市長任內，對核四口口聲聲「沒有核安，沒有核電」，更對核一、二廠的核廢料廠內儲存建築設備，一再杯葛、不准，現在卻大言不慚的推動重啟核四公投！（翻攝中國國民黨ＫＭＴ臉書）



何況，核四封存多年，重啟至少要7年以上，安全更堪慮，根本不可能取代三接的天然氣發電，尤其是原來的核廢料至今沒處放，核四重啟廢料更沒處去，仍然只能原址儲放（又是新北市）。

反美萊豬公投其實就是反美豬，包藏的目的就是反美，禍心就是破壞台灣美關係、孤立台灣！朱立倫、江啟臣等都曾留美、蔣萬安更在美國生活多年，美豬、美牛吃了不知多少，現在，為了反美，朱立倫竟不顧科學證據，把美（萊）豬說成「瘋豬肉」，藍軍網軍更一直引用錯誤、誇大100倍早被打臉的資料，到處傳布瘋豬肉、毒豬肉假消息...，藉此公投反美害台，包藏禍心，實彰彰明甚！

朱立倫、江啟臣等都曾留美、蔣萬安（中）更在美國生活多年，美豬、美牛吃了不知多少，現在，為了反美，朱立倫竟不顧科學證據，把美（萊）豬說成「瘋豬肉」！（資料照）

四個不同意，台灣是否更有力，尚待驗證，但至少可以保台灣不被斷骨斷筋，2300萬人才能筋骨堅強勇健的向前行、攏免驚！

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