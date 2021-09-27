自由開講》走在平衡木上的朱立倫

康駿銘

中國國民黨主席大選塵埃落定，朱立倫的回鍋當選雖然是預料之中，但得票率卻不足五成，這次的投票結果也明確反映藍營不但黨魁之間出現路線不一的混亂局面，就連黨員及支持者也都可說是四分五裂，朱立倫也因此不論是在辦論中或是當選後再三強調中國國民黨必須團結，不過，朱立倫真的做得到嗎？而以攻擊民進黨作為槍口一致對外的老技倆又是否還能奏效？

對於接下來台灣基進立委陳柏惟的報復性罷免以及年底的公投，這些都將成為了國民黨新任黨魁朱立倫只許勝不許敗的挑戰。（報社合成，資料照／背景圖來源：罷免陳柏惟臉書）

中國國民黨一直依靠操弄對綠營的仇恨維生，但江啟臣未能以主席身份統領全黨，其路線也恐怕有違藍營的期望，甚至還曾被「抹綠」，大敗乃必然之事。相反，張亞中靠著強硬的姿態及氣勢在選舉辯論後異軍突起，雖然最終未能勝選，卻能在未有其他大將的背書下，僅以13% 的差距敗於藍營老將兼前地方首長及前主席的朱立倫，反映藍營人士對那些老將們的表現已極為失望，甚至已經失去耐性；而張亞中的強硬作風正好能符合他們的要求，期望有人出來為他們重整旗鼓，擊敗民進黨，挫挫「台獨份子」的「氣燄」。

請繼續往下閱讀...

不過，新任主席朱立倫在當選後要面對的並不只有強不強硬的問題，恐怕還要處理在黨內的「一個中國」分歧。毫不掩飾其紅統立場的張亞中能在選舉中取得如此高的票數及高網路聲量，除了可能背後有著中國的推手，也代表中國國民黨自己引入的紅統思想已在黨內盤根，朱立倫該如何在不得罪中國的情況下平衡各方，阻止國民黨的統促黨化來保住部份台灣藍營選票，以爭取2024的總統之位，以及如何團結黨內各派勢力來面對近快到來的2022地方選舉，將是迫切的考驗。而且，仇綠的操作在長遠來說也定必只會隨著時間逐漸失效，加上藍營本身的中國論述也使得國民黨無法走向本土化，也是朱立倫必須面對的困境。

團結黨內、平衡勢力，是作為回鍋主席的當務之急，因此接下來對台灣基進立委陳柏惟的報復性罷免以及年底的公投也就變成了朱立倫只許勝不許敗的戰爭，同時也是國民黨未來會否擴大分裂的關鍵。然而，不論朱立倫最終是否能交出漂亮的成績表來團結全黨，在此之前所造成的動盪已讓一些國民黨黨工為了自身政治機會而跳槽民眾黨，為白色勢力的2022地方選舉增添了不少戰力；而朱立倫的勝選或許還會促成藍白聯手抗綠的可能性。所以，柯文哲其實才是這場主席選舉中的最大贏家，連做夢都會笑出來。

（台灣基進宜蘭黨部主任）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法