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自由廣場》罷免任性立委 終結立法院亂象

2024/05/11 05:30

◎ 李界木

這次三黨不過半，在現行「五權憲法」下，暴露出權責不分的違憲、爭權的貪婪、傷害台灣主權、造成社會民生的動亂。台灣跟瑞士幅員都不大，瑞士行使「直接民權」，台灣卻實行「代議政治」，造成政客橫行霸道，好在尚有「罷免權」可資救濟。

糾正立法院的跋扈亂象，我們可以罷免任性妄為的某些區域立委，奪回人民的權利，以下四類可多關注 ︰一、主張或投票賛成「九二共識」、「一國二制」、力行「朝首、靠攏中共」出賣台灣主權者；二、鼓催或投票賛成「縮短中配入籍年限」破壞（國安）和（健保）者；三、提倡或投票賛成「造成社會和經濟動盪」者；如反年改、反電價上漲。四、爭取或投票賛成「擴權」破壞現行的憲法者；如調查權。凡屬上述破壞「主權」、「國安」、「健保」、「經濟」和「社會正義」者，應予行使罷免權。

只要拉下六個不適任立委，立法院馬上豬羊變色 。現在執政黨，再加六位綠色委員，51+6=57；反之54-6+8（民眾黨）=56，主席得改選。北部（北北市、桃竹）拉下六位，中部（中市、南投、雲林）拉下五位，東部二位，極為可能。還權於民是我們努力目標。

過去我在美國克林頓總統時代做事，當時國會未能及時通過預算或撥款，克林頓總統馬上關掉「政府」運作（除軍隊外），讓我們沒薪在家待命休息。不到三天，國會議員的電話被灌暴，國會終於投降，我們卻得到帶薪的額外假期。

台灣若凍結電費調漲，台電沒有經費研發新電源，缺電導致分區供電，甚至簡縮維護人員，致使台北市有意外發生時，兩三天沒電，立法院電梯罷工、通訊不良、議事廳昏暗、記錄器失靈，相信到時被駡的人，不是台電人員，也不是政府官員，而是那些不識時務的立法委員。

明年初，全國罷免不適任立委，還權於民，我們才能走向國家正常化，台灣人民才有安寧祥和的日子過！天佑台灣！

（作者是前新竹科學園區管理局局長）

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