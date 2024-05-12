自由共和國》宋楚瑜／李顯龍卸職演說有感─給新政府的期許

2017年，新加坡總理李顯龍夫婦與我APEC代表宋楚瑜和宋鎮邁茶敘。（取自李顯龍臉書）

宋楚瑜／親民黨主席

現年72歲的新加坡總理李顯龍（左）日前宣布，將於5月15日交棒，由副總理兼財政部長黃循財（右）接任總理。（路透檔案照）

近聞我的老朋友新加坡總理李顯龍先生即將卸任，楚瑜藉此向他誠摯祝福，祝福他卸任總理後，生活平安自在喜樂！李顯龍總理不僅在過去廿年裡，圓滿達成新加坡人民對他的付託，更奠定新加坡未來璀璨發展的基礎。

我與李顯龍總理其實算是兩代交情，他的父親李光耀先生擔任總理時，與經國先生交情甚好，所以在經國先生擔任行政院長及總統任內，每年都會訪台，而我當時擔任經國先生的英文秘書，每次都會陪同。後來經國先生也曾在一九七四年十二月，邀請李顯龍先生並安排他到台灣進行訪問六天，當時他是中尉軍官，我也以經國先生秘書的身分躬逢其盛。

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幾天前，李顯龍總理利用每年固定在五一勞動節演說的機會，發表卸任前最後一次重大演講。他總結對於過去廿年在任內的國家建設三個基本原則，也就是「社會凝聚力」（social cohesion）、「長期規劃跟行動」（long-range planning）及「政治穩定和信任」（political stability and trust）。我認為，這三個基本原則可謂是李總理留給下一代新加坡人民的重要政治遺產（legacy），我也簡單用三個「ty」來加以回應，也就是治國要重視的三原則：Unity（團結全民）、Continuity（持續發展）以及Stability（穩定和諧）。我相信新加坡新一代領導人會秉持這三個重要的政治資產，也將持續創造新加坡未來更美好的明天！

許多人都談到，新加坡的執政團隊是一代一代傳承下來的，李光耀前總理執政卅年傳給吳作棟前總理，李顯龍總理在吳前總理身邊共事十四年，直到二○○四年才正式接下第三任總理。我跟他們三位共有六十年交往的持續紀錄，通信及往來未曾間斷，我多次訪問新加坡，他們都熱情親自接待，並單獨面對面就台灣與新加坡雙邊關係、台灣海峽兩岸的發展與世局，深入交換意見。

值得一提的是，我的母親及內子陳萬水辭世，他們三位還都分別親自來信弔唁，盛情感人。

而即將接任的黃循財副總理，從二○一四年首度入閣，在李顯龍總理身邊歷練八個部會近十年，如今也順利接棒成為第四任領導團隊的領軍人物。我認為，李顯龍總理建立的不僅是執政團隊人事的平順接班，更重要的是制度化和理念的傳承（institutional succession）。國家領導人都在不同的重要職位上歷練過，專業與視野同樣重要，秉持信念與務實作風，更是代代相傳。

套句現下最熱門的流行話題，當全世界致力追求科學技術層面的「AI」時代，李顯龍總理所留給新加坡人民的是政治與社會層面的「AI」，也就是在政治方面，他十分強調「廉能」文化（Ability ＆ Integrity），在社會方面，他致力於為人民整合出一個超族群、跨世紀，為民造福的行動團隊（Action ＆ Integration），帶領新加坡人民邁向成功。

我十分肯定李顯龍總理，把新加坡從一個迷你小國（mini-state）建設成為世界一流（world class）的新興國家模範，讓新加坡政府與人民緊密結合在一起，即使充滿機遇也面對挑戰，也能用制度創新與理念繼承，持續發展優勢，創造非凡成就。我深信，這也同樣是當前台灣社會最需要一起共同努力的目標，以及台灣人民對即將接任的政府團隊的期許，包括全民團結一致，放下政黨成見，對於自由民主制度價值的堅持與呵護，以及維持台灣政治與社會的穩定，促進兩岸建設性的交流與溝通，確保台海和平。持續發展經貿，解決台灣當前急切需要處理的諸多問題，增進人民對政府的信任（trust）。

最後，我祝福我的老朋友李顯龍先生卸下總理重任之後，能夠更加享受生活，誠如他所言，他已經圓滿完成新加坡人民交付給他的任務，而不久的未來他也可以多花點時間陪伴家人親友。再次誠摯祝賀，祝福李顯龍總理及何晶夫人闔家安康，一切順心！我和女兒鎮邁，在我兩度代表台灣參加APEC領袖會議時，他們賢伉儷都費心地安排與我們彼此親切的餐敘與長談；尤其在會議期間，兩位對我及鎮邁的協助，至今仍感念於心。

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