自由開講》期許小野部長 將「威權象徵」翻轉成民主殿堂

◎涂醒哲

許多民眾都到過中正紀念堂參觀，裡面不僅有國家級的戲劇院、音樂廳，還有舉世聞名的三軍樂儀隊的禮兵交接儀式，不過有一項最突兀的設施，就是威權象徵的蔣介石巨大銅像坐鎮在中正紀念堂裡面，在全球推動民主化的趨勢中，顯得格外諷刺。

很高興賴清德總統、卓榮泰院長邀請來自民間、文化界知名的小野先生擔任文化部長。他是前台北市長柯文哲競選連任時的競選辦公室總幹事，看得出賴清德總統用人唯才的理念。各界都給予高度的期待和期許，相信可以為新政府的文化政策帶來新的改變和創新。

請繼續往下閱讀...

在小野部長上任之前，我深刻期許小野部長能有一番作為，做以前文化部長不敢做或不願意做的事情，為台灣發展民主化過程做出最有意義的見證與貢獻。

在小野部（中））上任之前，我深刻期許小野部長能有一番作為，做以前文化部長不敢做或不願意做的事情，為台灣發展民主化過程做出最有意義的見證與貢獻。（資料照）

「中正紀念堂」是一個充滿威權象徵、違反民主趨勢加上莫名「造神」理念下的產物，在已經推動民主化20多年的台灣而言，應該是時候移除這些過往威權象徵意象的時機了。

小野部長來自民間文化界，非常清楚在威權時代下，民眾所遭受的壓迫、民主自由所受的殘害。蔣介石在228事件屠殺台灣人的惡行，歷史不容遺忘，即使人民願意原諒，但也不能替獨裁屠夫設立銅像膜拜。

選擇不要忘記歷史教訓的方式之一，就是把「中正紀念堂」改名為「民主紀念館」或「民主進化館」，把蔣介石銅像送到桃園大溪慈湖集中擺放陳列，當成慈湖的特殊景觀。

將「中正紀念堂」改名為「民主紀念館」或「民主進化館」，是正視歷史的一步，亦或可以將之改建為立法院的新場址，成為民主、民意發聲的殿堂。

希望小野部長能夠扮演為台灣實現民主化過程的推手，做一件讓人津津樂道、值得稱頌的大事，讓後人不要忘記威權時期獨裁者對台灣自由民主的殘害，建構一個不要重蹈覆轍、永遠堅守自由、民主的文化台灣。

（前嘉義市長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱： LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法