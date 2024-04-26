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自由廣場》（李筱峰專欄）期望於新文化部長

2024/04/26 05:30

◎ 李筱峰

即將啟動的賴政府及卓內閣，已陸續公布新閣員。對於新閣員人選，藍白陣營總會有長短話，聽聽就好。至於綠營的反應，我唯一聽到的，是對文化部長人選略有質疑。

原先乍聽文化部長的人選叫李遠，我心中問，怎麼找一位名不見經傳的人？等到搞清楚李遠就是大名鼎鼎的小野時，也就釋懷了。

小野是資深文化人，出任文化部長，應無疑義。最近聽到綠營意見領袖對他的質疑，認為他支持柯文哲。其實，支持柯文哲也不是什麼大不了，我原先也是支持柯文哲（柯第一次選台北市長時），不過，等到柯文哲上任市長後，許多乖張荒誕的言行不斷出現（例如他說「婦科醫師是在女人大腿之間討生活」、「台灣女性不化妝會嚇人」、「講台灣主權都是屁」，國際外交官送他懷錶，他說是「破銅爛鐵」…，不勝枚舉），我於是棄柯而去。不知小野至今對於這種極缺文化涵養的異常人格是否仍支持？

現在內閣人事安排已定，與其質疑小野，不如期望李遠有所作為。我對於李遠部長上任後的施政有以下幾點期待：

一、設法培養歷史意識。在過去中國國民黨長期統治下，雖然從小學到大學都有歷史課，但其歷史教育是「去台灣化」的教育，因此與生長的土地無關的歷史教育，反而培養不出歷史意識。歷史意識的培養，必須從立足的土地為基點，再擴及全世界。

二、建立「泛南島民族意識」。台灣雖屬漢字文化圈，但在種族血緣上並非純屬所謂「漢族」，今天全台三百多個鄉鎮區的地名，約有半數來自南島民族，台灣人的血緣中，南島民族也佔有相當成分；一六五○年頃的荷蘭時代，在當時的四個地方會議區內就有三百一十五個部落。因此建立「泛南島民族意識」，可以破解中共所謂「同文同種」的統戰迷思。我曾在鄭麗君、李永得任文化部長時，建議在全台各地找出南島民族原來的部落（社）原址，簡單立碑（或標示牌），有助於台灣人民認識南島祖先。這個建議，再次提供給李遠部長。

三、發揚多元文化價值。台灣的歷史發展，造就台灣成為多語言、多族群的社會，應讓多元文化兼容並蓄，不僅豐富文化內涵，也促進族群和諧。

四、對於傳統文化、民俗、台灣民性，應有所反省，不宜全然神聖化。百年前台灣文化協會推動文化啟蒙，已對台灣文化做全面檢討，蔣渭水的《臨床講義》即為經典代表。百年後的今天，台灣人的迷信、破壞環保的宗教民俗依然不減，能無愧乎？

五、強化自由人權意識，這是對抗專制政權的利器。迄今仍有許多人以「中華民族主義」的政治迷思來思考台灣前途。還有人迷惑於上海的高樓，殊不知上海的高樓與自由度成反比，如果台灣人不能普遍建立自由人權的意識，則自由度九十四分的台灣，恐將被自由度只有九分的國家併吞！如何防止「逃避自由」，維護自由人權，也是文化部應努力的工作。

（作者是台北教育大學名譽教授）

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