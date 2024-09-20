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自由開講》盧秀燕你有沒有搞錯啊？

2024/09/20 15:30

◎鄧鴻源

中共打壓台灣，取消農產品免關稅，台中盧市長說，兩岸關係降到冰點，賴政府要負全責。盧市長有沒有搞錯啊？

中共因為賴政府不承認一個中國，還說台灣與中國被此互不隸屬，和平往來，就惱羞成怒對台灣打貿易戰，國民黨人不給予譴責也罷，還怪賴政府，有道理嗎？兩國為何說兩岸？

中國取消台灣34項農產免關稅，盧秀燕：兩岸關係降到冰點，中央要負責。（資料照）中國取消台灣34項農產免關稅，盧秀燕：兩岸關係降到冰點，中央要負責。（資料照）

呼籲大家一起用來造句：

歐洲國家跟中國關係降到冰點，難道歐洲國家要負責嗎？

美國跟中國關係降到冰點，難道美國要負責嗎？

以前老蔣跟中共關係不只降到冰點，彼此還曾發生過好幾次武裝衝突，死了不少軍民，難道老蔣不要負責嗎？

以前小蔣與中共關係降到冰點，喊三不談，互不往來，難道小蔣也不要負責嗎？

台灣與中國無怨無仇，國民黨與老蔣來台灣後，將台灣人拖下水，跟他們一起去反共，到金馬當炮灰，然而老蔣的兩個寶貝兒子，不只在中國沒有參戰，到台灣後也一樣，被老蔣保護好好的，沒損一根汗毛，後來兩人都還能當上上將！！

反觀史達林與老毛的長子，不只參戰，且都犧牲在戰場，相較之下，老蔣實在很自私，配稱為革命導師與世界偉人嗎？值得政府為他立廟並派禮兵每天為他操槍致敬與站崗嗎？

總之，國民黨人的論調很奇怪，不會檢討自己，只會檢討他人，能獲得國人的肯定嗎？

（作者為大學教授）

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