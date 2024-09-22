自由開講》科技結盟：無人機新勢力崛起！

◎張翔翔
美國無人系統和反無人機系統製造商的高層主管預計於本月22日抵達台北，與台灣無人機產業相關的各界人士進行會議。會議參與者包括台灣武器採購及研發的軍方官員、無人機業界代表、研究人員及工程專家，雙方將就臺美合作無人機供應鏈的具體計畫進行深入討論。
英國金融時報近日披露，台美準備推動兩國無人機廠商合作，合力打造不依賴中國的無人機供應鏈。（歐新社）
臺美合作降低對中國依賴
中國在全球無人機產業的市占率高居首位，使世界各國面臨對中國技術與產品過度依賴的風險。針對此情況，台灣與美國積極推動合作，透過「去風險」的方式打造更具自主性和安全性的無人機供應鏈，藉此降低對中國供應鏈的依賴性，保障國家安全與技術自主。
台灣推動無人機國家隊計畫
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台灣政府長期致力於推動無人機產業發展，已經完成「無人機國家隊」計畫的初步架構，目的是要將無人機技術提升到國際水平，並能夠自主生產國防所需的無人機系統。這次與美國廠商的合作，正是此計畫的一部分，透過與國際夥伴的技術交流，台灣有望在無人機領域持續進步，並在國防應用上實現更高的自主性。
期待未來的合作成果
台美之間在無人機供應鏈方面的合作，是雙方共同追求技術創新與市場機會的重要步驟，透過此次會議，雙方可以加深理解與信任，為未來的合作鋪路，相信在不久的將來，此合作能為台灣無人機產業帶來新發展機遇，也為全球無人機市場注入新的活力。
結論
台美無人機業者舉行會議，目的是在當前複雜的地緣政治背景下，深化雙方合作，面對中國強勢的無人機產業，台灣與美國的合作將有助於降低對中國供應鏈的依賴，並提升自身技術和市場競爭力。透過「去風險化」策略，雙方可以建立更為安全且多元的無人機供應鏈，從而促進創新和發展。期待未來的合作能為台灣無人機產業帶來新的成長機會，並為全球市場注入新的活力，促進雙方共同利益。
（作者為學生）
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