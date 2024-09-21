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自由開講》教師節前夕 感慨被濫訴調查之無奈

2024/09/21 16:30

◎王文君

今年的教師節又快到了，但身為資深國小老師的我，最近一點都不開心快樂，其實沒想要求放假慶祝這個節日的意思，只要求一個合理健全的教學環境。

教師節又快到了，身為資深國小老師，其實沒想要求放假慶祝的意思，只要求一個合理健全的教學環境。示意圖。（圖取自freepik）教師節又快到了，身為資深國小老師，其實沒想要求放假慶祝的意思，只要求一個合理健全的教學環境。示意圖。（圖取自freepik）

最近聽聞周遭認真負責兢兢業業在教學崗位付出的同事，被一些精神上或心理上有些問題，甚至不知為何的家長投訴莫須有的罪名，羅織奇怪的罪行，但一旦被投訴，不管任何原因事件大小，就要啟動一連串的調查與校事會議，短則兩三個月，長則一兩年，幸運的洗刷清白了。

但請問在這個調查時間，當事人的心理狀況，和要接受不知情的人異樣眼光與閒言碎語，所有的教學熱忱都可能被剝奪和澆熄了，難道我們的教育當局不能在家長投訴時，可以用白紙黑字正式的公文提醒投訴人，投訴時所應負的法律責任。

別再讓教師默默離開 濫訴家長也該為不當申訴負責

當調查結果，老師是清白無辜時，教育當局應用法律的方式，幫老師追討回公理正義，讓濫訴的家長負起他們的刑責，以保障教師的教學權利，否則會愈來愈多的教師靜悄悄地離開這個教學環境。

（作者為老師）

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