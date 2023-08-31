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自由廣場》教育局主動調查霸凌才具公信力！

2023/08/31 05:30

◎ 胡顏

台中市豐原高中爆發霸凌案，導致遭霸凌學生輕生，一條年輕生命驟然結束，震驚社會。

學校組成調查小組進行調查後，連續兩度議決霸凌案不成立，不僅社會譁然，副市長王育敏也表示，看到校方的調查報告覺得相當離譜、不能接受。

筆者在就讀教育行政研究所時，授課老師曾帶領大家討論有關「不適任教師」和「師對生霸凌案」的處理方式，結論是由上級機關組調查小組進行調查，才能避免「師師相護」的嫌疑，最後的調查結果才能更具公信力，以免衍生後續更多申覆與行政訴訟等擾人程序和麻煩。

就以此案來說，台中市政府和教育局都不滿意學校的調查，但學校仍堅持原先的調查結果而不做改變，雙方僵持不下，給民眾的觀感卻是互踢皮球，無異於問題的解決。

若事發當初，就由教育局組成調查小組進行調查，也許事情早已解決，也不至於拖延至今。

學校是當事者，由學校自行調查最遭詬病的就是「師師相護」的問題，盡管學校再怎麼公正客觀，當結果不符外界期待時，就難脫遭人質疑的眼光。

學校以三位調查人員都屬「外聘」為由，拒絕變更決議，然而筆者不解的是，既然都由外聘人員進行調查，為何不由教育局聘請？卻要由學校聘任？兩者最大的差別在於外界對調查結果的信賴度。

最近筆者曾參與學校職場霸凌事件調查，所有調查委員皆屬外聘，而且是由教育局委任組成，因為立場超然客觀，過程嚴謹，所以調查結果出爐後，未遭致任何質疑，事件也就圓滿而順利解決。

筆者建議教育主管機關，為建立調查公信力，避免外界質疑校內老師護短的疑慮，應進行相關修法程序，規定未來有關「不適任教師」和「師對生霸凌案」的調查，都由上一級的主管機關來進行，以免讓人有瓜田李下的質疑，最重要的是，讓事件盡早落幕，對大家都好，一再拖延，甚至造成僵持不下，不但要付出莫大的社會成本，對於各造的當事者來說，遲不定案也是殘酷無比的折磨啊！

（作者是國小退休教師）

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