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自由開講》關注大學教師的諮商問題：教學現場的每一個人都值得被關懷

2023/09/29 16:09

◎邱志偉

今天（28日）是教師節，先跟廣大的老師們說聲教師節快樂。這幾年來，在民間的呼籲以及政府的重視之下，諮商已經是一個受到關注的話題。衛福部剛推出15-30歲的「年輕族群心理健康支持方案」，馬上受到社會熱烈迴響，雖然經費必須增列，但我強烈支持這項正確的政策。除了年輕人諮商外，教育部也已經提供高中以下教師的諮商方案，然而大學教師卻成漏網之魚。但這幾年大學教師壓力龐大，教育部也應該正視遭遺漏的對象，盡早把最後一塊拼圖補齊。

根據《教師法》第33條第4項：「高級中等以下學校各主管機關應建立教師諮商輔導支持體系，協助教師諮商輔導；其辦法由各該主管機關定之。」正是因為該法在2019年修正，增訂第四項以增加對教師之支持輔助。換言之，教育部作為該法的主管機關，深知提供教師諮商輔導之重要性，也認識到教師需要被支持輔助。教育部長潘文忠更已經在2023年全國局處長會議中承諾，明年將要補助全國教師免費心理諮商的費用，從600萬增加至6000萬，幅度達到十倍，這是相當正確的方向。

國民義務教育在台灣已經有80年的歷史，一個教師對學生的養成、影響，從學業乃至於人格發展，都有難以抹滅的印記。許多人因為一生遇到一位好老師，因此改寫了人生的藍圖，也有人因為在成長過程中，遇到不愉快的師生互動經驗，導致一生都在和這樣不愉快的記憶奮戰，令人心疼。究其根本原因，我們可以發現到，許多老師可能在教學現場已經出狀況，卻沒有及早求助，反而將問題轉嫁到學生身上，因此讓教育現場變成一場災難。

我們必須要有清楚的認識到，一個好的老師，人格身心健康的老師，若能讓每一位受教育現場的學生受惠，學生長大進入職場、對社會有所貢獻，就能改變整個台灣的發展歷程。所以，千萬不能忽視教師的身心問題，我們更要鼓勵教學現場遇到問題的老師，勇敢走出來求救，而不要將問題轉移到課堂。

因此，高中以下的教師問題，我相信教育部已經有認識到其嚴重性與急迫性，因此入法和增加預算，站在國會角度我必然都極為支持。但如今我意識到一項嚴肅的問題是，大學教師的諮商輔導卻在教師法中遭到遺漏。過去，我曾擔任過教育文化委員會的委員，也擔任過大學教師，深知大學教學現場會遇到各種升等、教學與研究以及行政業務等，種種問題。甚至部分大學還有嚴重的招生問題，大學教師們也必須負責，種種壓力，同樣也都很可能回饋到教育現場，同樣也需要受到重視。

除了年輕人諮商外，教育部也已經提供高中以下教師的諮商方案，然而大學教師卻成漏網之魚。（https://www.freepik.com/）

多數大學教師的養成時間比較長，因為需要取得學位的時間比起高中以下教師有相當大不同。此外，目前大學多訂有限期升等的淘汰機制，而為了升等必須配合校方的許多行政業務，更壓縮教學研究時間，使得大學教師必須花更多課堂以外的時間來進行研究或備課，其實是相當需要受到關懷的對象。更何況大學教學現場，和社會與職場是有高度緊密關係，若大學教師有身心狀況，很可能也會對學生造成一定影響，千萬不可忽視。

目前的大學校園現場，學生的諮商工作多由學務處負責，但大學教職員工卻是由人事室負責，光隱密性就可能會讓教師卻步，人事室對於諮商的了解是否專業，也相當令人疑惑。我必須要呼籲教育部，重視大學教師的諮商心理服務問題，在教師節這天，我們不要忽略掉最後這塊拼圖，務必要在教育現場接住每一個人，不管學生或老師都是我們需要關懷的對象。在提供補助經費上，建議應該比照高中以下的方式，讓大學教師有更隱密的求助方式，以及更寬鬆的補貼資格，更不應只能尋求與其職業考評可能有影響的人事室求助，這會讓諮商服務也增添不必要的誤解。

最後，我也要呼籲校園現場內，特別是大學校園千萬不要將諮商汙名化。反而要更主動的，關心新進教師的心理適應問題，或是針對不同職涯發展階段的教師，提供更多輔助諮商服務，這不只造福大學生，也對於碩博士階段的研究生有助，師生關係更佳，亦將提供更好的研究與教學品質。不管如何，每一位教師都值得我們關懷，不論國中小、高中或大學，教育部千萬不要將任何一位教師給遺漏！

（立法委員）

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