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社論》中美集團對抗已成型

2024/05/08 05:30

香港在疫情期間「內地化」，「新香港人」洗就業市場，如今景況比「殖民地」時代還慘。影響所及，外資企業紛紛打退堂鼓，西方媒體也見不好就收，以免「人質陷阱」。「自由亞洲電台」、「華爾街日報」，更多跨國企業、員工，三十六計，走為上策。一九九七之前，北京打包票：五十年不變，馬照跑，舞照跳，股照炒。但中南海終究不會在乎香港的榮枯，因為，香港再怎麼好，也是大英帝國的光榮，卻是中國的恥辱，民族恥辱終須洗刷。反正，一九八四，中英聯合聲明，以及，一九九七，香港主權移交中國，都已經是過去完成式了，戰狼外交根本不理國際承諾。而改革開放倒退嚕，提醒啞巴吃黃連的西方，台灣不能淪為下一個香港。

當然，香港不是中國的例外故事。英國記者布朗回憶，一九八九首次前往中國採訪，比起現在的媒體環境，那時簡直是黃金年代。他說，另一個黃金年代，是二○○○前後，中國加入WTO、申辦奧運成功。那段時間，他感覺中國不僅經濟開放，甚至政治也開放。直到二○○八北京奧運，布朗認為，縱使中國沒變成一個民主國家，但很多地方都在朝正確的方向開放。二○一二，習近平上台，他仍覺得來了年輕的領導人，中國正在向我們希望的方向發展。以上種種，到了二○二四，證明只是一廂情願罷了。所以說，現在的香港，乃是中國的縮影。布朗，也是無數有同樣觀感變化的外國人之一。還好，大家已不再相信「同一個世界、同一個夢想」的北京奧運口號。

於今回顧，習近平三連任之前，對待內外媒體便轉為敵視，從「講好中國故事」轉變為「禁評」，新冠疫情的吹哨者、公民記者先抓再說。習近平，不再容忍國內自由化的媒體，也不再需要西方媒體的臧否，因為他不再需要尋求西方國家與公眾的認同，也不會迎合西方的「普世價值」。相反的，對西方主流媒體不假辭色，改而利用國外自媒體，北京更得以搶得「講好中國故事」的話語權。加上一帶一路之撒幣外交、債務陷阱、孔子學院、介入西方民主運作、海外警察，乃至中俄伊朝專制軸心、全球南方之操作，習近平與中國根本不把西方看在眼裡，「東升西降」就是硬道理。於是，中國充斥大內宣、大外宣、認知戰，形成一套「歐威爾式的胡言亂語」。

四月底，布林肯訪問中國，會見習近平。布林肯形容，中美關係是全世界最有影響的關係，所以必須繼續就分歧進行清晰的溝通，以最大限度地降低誤判和誤解的風險。問題在於：中國有同樣的意願跟美國相向而行嗎？所謂的溝通，對習近平而言，多半是等待美國「大選之亂」的緩兵之計吧！在這一段時間，中俄伊朝則極盡所能地給美國製造麻煩，掌握戰略上的主動。烏俄戰爭，以哈衝突，以時間換取空間，十一月三日再重演四年前的僵局，他們會白白放過機會嗎？屆時，專制與民主兩個陣營的爭鋒，鹿死誰手就很難說了。

鄧小平總設計的改革開放，本質上是經濟、市場方面的，不涉及政治自由化。政左經右，一九八九屠殺之後，也被江澤民、胡錦濤所奉行，胡耀邦、趙紫陽的有限政治改革論述，則煙消霧散。二○一二，習近平上台，二○二二罷黜胡錦濤指定接班人，中國確定往毛澤東時代加速倒車。與毛式文革不同的是，經過西方挹注資金、加入WTO、竊盜西方智慧財產，中國的軍事能力大增，對內從事數位極權統治，對外介入西方民主運作，最後形成「新時代」東風壓倒西風的執念，「中國可以說不」的狂傲，「中國有中國式的民主」的陶醉。習近平朝思暮想的，不是與西方溝通，而是分化西方（德、法是重點），並且全力輸出中國模式。而拜登，則大、小同盟同步進行。這幾天，習在法國說：「改革開放是當代中國最顯著的特徵、最壯麗的氣象。」不知道馬克宏相不相信？大家不能不相信的是，二○二二北京冬奧，西方外交制裁，習近平、普廷結盟，三週後俄羅斯入侵烏克蘭，習近平佯裝中立，迄今仍在繼續擺譜。

二○二○新冠疫情、二○二二烏俄戰爭，正進行的晶片、科技、人工智能、太空戰爭，習近平兜攏的專制軸心，一言以蔽之，便是「備戰」，各種型式實體戰、超限戰。專制政權，民選獨裁政權，為了自保，對專制軸心的向心力日增。民主政府，定期改選，利益分殊，連本有的結盟精神都有待振作。安危他日終須仗，全球安全形勢，遂充滿不確定性。

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