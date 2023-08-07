晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「念沒用大學乾脆念技職學校？」柯文哲說話魯莽無總統發言格局

2023/08/07 09:51

◎張天泰

距離2024總統大選剩不到半年，藍綠白參選人動作頻頻，針對如何讓青年「畢業即就業」？目前民調第二名，引起綠藍兩營空戰合攻的柯文哲直言，教育體系要有「人才流」新概念，技職教育一定要解決，「不能讓太多人去念沒有用的大學，乾脆就給他念技職學校」。

民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照）

「念沒用大學乾脆念技職學校」，按此邏輯，台灣各大學應全面改名為職業訓練所，或者看似無用，無立即就業性的科系，就必須全面消失嗎？類似問題，教育部次長劉孟奇曾經回應過，劉孟奇認為任何科系畢業生的就業都關乎自身軟實力與態度，若用科系有無價值來衡量，對某些薪水不高、卻對社會貢獻很大的科系不太公平，而任何科系若能幫助學生畢業後，對自身專業有自信、對整個社會有貢獻，就是有非常價值的科系，而國科會主委吳政忠也曾點出類似柯文哲觀點的盲點，「目前覺得說沒有用，未來不一定沒有用。」，例如台灣發展半導體為例，過往是製造，未來順應趨勢朝向運用端時，食衣住行育樂都有需要。

筆者認為柯身為台灣總統參選人，面對教育政策的發言，不應如此的魯莽草率，柯也應先做好相關的教育政策功課，事實上，大學生也可以就業率高，筆者舉出新加坡大學生就業率高的實例，在於新加坡的國家人力發展是經過精密的規劃，未來國家需要那些人才，新加坡教育部會和大學連線，並精確地計算要培育此領域數量人才為國家所用，然後政府在使用教育政策工具，去公佈新加坡大學各科系專業設置和招生名額，因為政府重視經濟政策與教育政策的配搭，讓新加坡大學生和產業需求有了直接連結，所以大幅度地降低新加坡大學生的失業率，而大學生就業力一提高，新加坡的國家競爭力也會轉強，同理，如能有效建置產官學研聯機的國家人力規劃機制，將能及早開發建置新的大學專業，並讓需要退場的專業經由輔導機制退場，讓大學專業的設置、市場需要、國際競爭力能夠達到最好的三贏平衡，而不是淪於柯文哲「念沒用大學乾脆念技職學校！」的魯莽草率。

柯文哲的舌頭就像一匹快馬，奔得太快，會把力氣都奔完了！然而，現在柯的民調居高不下，排名第二，綠藍合攻反而越打越旺，可能是部分選民對藍綠失望後的暫時性逆反效應，但柯每每對政策議題發出爭議性謬論，長久下來，台灣人民看在眼裡，也會失去原先對柯的信任感，長期不做政策功課就胡亂發言，亂帶風向，不是台灣總統發言的格局，更會讓自稱「智商157」的柯文哲，陷入成為「反智主義者」的危機！

（教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書