自由開講》「念沒用大學乾脆念技職學校？」柯文哲說話魯莽無總統發言格局

◎張天泰

距離2024總統大選剩不到半年，藍綠白參選人動作頻頻，針對如何讓青年「畢業即就業」？目前民調第二名，引起綠藍兩營空戰合攻的柯文哲直言，教育體系要有「人才流」新概念，技職教育一定要解決，「不能讓太多人去念沒有用的大學，乾脆就給他念技職學校」。

民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照）

「念沒用大學乾脆念技職學校」，按此邏輯，台灣各大學應全面改名為職業訓練所，或者看似無用，無立即就業性的科系，就必須全面消失嗎？類似問題，教育部次長劉孟奇曾經回應過，劉孟奇認為任何科系畢業生的就業都關乎自身軟實力與態度，若用科系有無價值來衡量，對某些薪水不高、卻對社會貢獻很大的科系不太公平，而任何科系若能幫助學生畢業後，對自身專業有自信、對整個社會有貢獻，就是有非常價值的科系，而國科會主委吳政忠也曾點出類似柯文哲觀點的盲點，「目前覺得說沒有用，未來不一定沒有用。」，例如台灣發展半導體為例，過往是製造，未來順應趨勢朝向運用端時，食衣住行育樂都有需要。

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筆者認為柯身為台灣總統參選人，面對教育政策的發言，不應如此的魯莽草率，柯也應先做好相關的教育政策功課，事實上，大學生也可以就業率高，筆者舉出新加坡大學生就業率高的實例，在於新加坡的國家人力發展是經過精密的規劃，未來國家需要那些人才，新加坡教育部會和大學連線，並精確地計算要培育此領域數量人才為國家所用，然後政府在使用教育政策工具，去公佈新加坡大學各科系專業設置和招生名額，因為政府重視經濟政策與教育政策的配搭，讓新加坡大學生和產業需求有了直接連結，所以大幅度地降低新加坡大學生的失業率，而大學生就業力一提高，新加坡的國家競爭力也會轉強，同理，如能有效建置產官學研聯機的國家人力規劃機制，將能及早開發建置新的大學專業，並讓需要退場的專業經由輔導機制退場，讓大學專業的設置、市場需要、國際競爭力能夠達到最好的三贏平衡，而不是淪於柯文哲「念沒用大學乾脆念技職學校！」的魯莽草率。

柯文哲的舌頭就像一匹快馬，奔得太快，會把力氣都奔完了！然而，現在柯的民調居高不下，排名第二，綠藍合攻反而越打越旺，可能是部分選民對藍綠失望後的暫時性逆反效應，但柯每每對政策議題發出爭議性謬論，長久下來，台灣人民看在眼裡，也會失去原先對柯的信任感，長期不做政策功課就胡亂發言，亂帶風向，不是台灣總統發言的格局，更會讓自稱「智商157」的柯文哲，陷入成為「反智主義者」的危機！

（教育博士、政治工作者）

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