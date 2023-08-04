自由開講》柯文哲當選，台灣才真的「完蛋」！

◎康駿銘

近日柯文哲在專訪中講述自己碰到的一個「35歲年輕人，月薪四萬多、租金五千，住在一個看起來髒髒亂亂的小套房，房東不許領租金補貼，不敢結婚」，又稱該年輕人的模板工爸爸在抱怨「台灣沒有身分證的外勞有八萬人」。柯文哲稱去南部看這些老百姓的生活「實在是太慘了」，更稱自己若不贏「台灣就會完蛋」，批評「這個國家是在搞什麼鬼」，指有八萬沒有身分證的外勞，把整個勞工市場打亂掉，質疑「是誰在包庇」。而柯文哲把問題的解決方法也想得非常的簡單，指要解決問題「只要辯論二次，就解決掉了，先提出方案，大家就開始攻擊，辯論二次就能解決。」

柯文哲這番言論完完全全反映他的傲慢、自以為是。若這種靠著打嘴炮、攻擊他人的政治投機分子當選，台灣才真的完蛋了。（資料照）

先不論「天龍國」戰南北的態度，他借用那位年輕人的經歷所指出的薪金與居住問題，實際上就是自打臉而已。台北房價、租金冠絕全台灣，房子被分割成越來越小的套房、雅房出租，居住環境越來越惡劣，房東暪報問題更不用多言，柯文哲在台北當市長八年，既然柯文哲認為解決問題如此簡單，何以台北市的問題不但沒有解決，租金不降反升，就連當時社宅租金也被傳出快四萬五？台北市土地有限是事實，但柯文哲既然也無實際的解決方案，就沒有資格透過這種貶低他人的方式來營造一副高高在上的救世主形象。柯文哲這番言論完完全全反映他的傲慢、自以為是而已。

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再來就是對勞工環境的無知。外籍勞工是以居留證身分在台灣居住與工作，當然沒有身分證。現時的外勞主要從事高勞動力或厭惡性工作，工廠、漁業、工地等也不乏他們的蹤影，而這些行業是有所限制的，都是缺乏國內人手才允許開放的，他們是補足台灣這些特定工種勞動力的重要群體。真正有能力、有抱負的領導者應該借這個「年輕人的故事」來談南北資源分配來解決城市發展過度集中所衍生的租金、物價問題，提出就業改善方案、解決非法外勞問題等，而柯文哲的言論卻是在煽動族群仇恨、鼓勵對立以及加深民眾對外勞、移工們的歧視與誤解。若這種靠著打嘴炮、攻擊他人的政治投機分子當選，台灣才真的完蛋了。

（台灣基進國際部專員）

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