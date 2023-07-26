自由開講》應對中國「切香腸」式改變台海現狀，台灣也該考慮改變思維

◎康駿銘

美國研究員根據中國解放軍火箭軍部隊基地的衛星圖像，在日前發佈一份報告指中國正在廣泛部署東風17中程彈道導彈，部份導彈距離台灣更僅約400公里，並同時將距離台灣較近的中國東南省份的短程彈道飛彈，大量升級成射程聲稱可達2500公里的東風17。雖然美軍許多重要的系統和主要海軍部隊雖然不在射程之內，但範圍足以威脅從東面靠近台灣的艦隊，加上東風17屬於超音速導彈，其難以攔截的特性將令台灣及盟友較難有足夠的反應時間。而報告也同時警告，解放軍正在大量製造更長距離的東風26，並陸續在深入內陸的地區部署，將令美軍更難以瞄準，而且更設在核設施附近，增加美軍在嘗試壓抑東風26時擊中核設施的風險。

美國研究員根據中國解放軍火箭軍部隊基地的衛星圖像，在日前發佈一份報告指中國正在廣泛部署東風17中程彈道導彈，部份導彈距離台灣更僅約400公里，並同時將距離台灣較近的中國東南省份的短程彈道飛彈，大量升級成射程聲稱可達2500公里的東風17。（報社合成／美聯社、左圖截自James Martin Center for Nonproliferation Studies）

不僅解放軍動作頻頻，習近平也對解放軍內部進行了大規模肅清，相繼出現如副司令吳國華「自殺」、司令李玉超遭查，負責研發AI作戰指揮系統的「天才科學家」馮晹赫死於「車禍」等事件，連同部署東風導彈的動作，不論習近平是否下定決心要以武力侵台，但這些舉動都指向中國對備戰的積極性有增無減。無獨有偶，英國《金融時報》日前的一篇報導也指出，中國正在透過「灰色地帶」戰術（grey zone tactics），漸進式地提升對台軍事壓迫與威懾之外，一邊避免升級成戰爭、另一邊同時逐步改變台海現狀的「切香腸」（salami-slicing）戰術，例如日新月異的認知作戰，以及從軍機侵擾防空識別區進一步演變至環台軍演等，都是一步一步地挑戰界線的惡意行徑。

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歷史早已一再證明，在面對獨裁者時，妥協是不可能達致和平。筆者認為台灣在應對中國威脅和野心，也該考慮改變被動的防守思維，以更主動的方式回應中國的切香腸戰術。除了繼續在國防和心防上儘速加強建設、對外爭取更多的支持以外，台灣也應如其他自由世界盟友一樣，加速與中國的「去風險化」，例如逐步加強對中國貨品進口的限制或增加關稅、尋求出口替代市場、協助本地產業轉型及提升競爭力等，既是因為台灣自身不該成為中國侵台的贊助者，同時也是為了降低受中國以經貿手段威脅的影響。然而，誤信紅統代理人提倡的所謂「台灣挑釁論」等同把台灣的「正當防衛」與「引戰」畫上等號，是危險而且是姑息養奸的想法。台灣社會必須認清中國一直以來才是侵略者的角色，堅決的態度是對中國入侵者的警告，而非挑釁。

（台灣基進國際部專員）

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