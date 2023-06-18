自由開講》美國學者的警言：九二共識絕非兩岸萬靈丹

◎邱志偉

美國哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）來台演講，針對台灣的三黨總統選情，提出一個相當重要的判斷基準，那就是「九二共識並非兩岸的萬靈丹」，不論誰當選，都不可能用九二共識一招打天下，因為習近平只會對台更加強硬。這是對台灣很深刻的警訊，從美國角度看待九二共識，顯然已深知它作用有限，若還視為通關密語，將讓台灣陷入最深的險境。

哥倫比亞大學政治學系教授黎安友16日在政大國企中心以「如何防止台海衝突」為題發表演說。（資料照）

黎安友在美國政治學界地位頗高，曾是費正清的學生，對中國研究投入許多精力，特別是中國的統治與中國高層看待外交政策的心理因素。他曾提出很著名的威權韌性（authoritarian resilience）概念，這對於西方政治學界看待中國的政治治理有很大的幫助。在江澤民、胡錦濤時代，面對中國人民的抗爭或不滿，中共都能在限度內的回應，但其根本目的仍是要維持威權統治的框架不能被打破。

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然而威權韌性隨著習近平修憲，以及香港發生的雨傘革命與港版國安法強硬上路以後，這套解釋框架已漸不適用在中共體制。不過縱使如此，解釋中共為何能存續至今，按照西方政治學界理解的「先經後政」的民主理論無法解釋中國現況，威權韌性仍是很重要的分析理論。

作為知中派學者，黎安友雖「知中」但也對台灣非常了解，有多位台灣做中國研究的學者都是黎安友學生。黎教授雖知中，但不等於挺共，他曾為《毛澤東私人醫生回憶錄》作序，也對中國民主運動十分關心，此刻提出九二共識已非萬用工具，非常值得台灣各界傾聽，特別是對中國國民黨人務必要聽進去。

此次總統大選，正逢習近平第三任期開始，雖然美中關係確實惡化，但這不等同於習近平已經對台灣失去戰略耐心。如黎教授所言，中共其實對台灣所有政治人物都沒有信任感，習近平跟台灣接觸經歷很深，必然知道台灣人真正想的是甚麼。因此，他不同於江、胡時代，改採對台封殺的強硬手段。這樣的作法，目的都是想測試台灣政府的底線，而像是國民黨這樣急需兩岸紅利的政黨，中共必然會把條件設得更加嚴苛，以便於軟土深掘。

因此，我十分贊同黎安友所言，就算承認或接受九二共識，都不會改變習近平對台高壓的基本路線。相對的，哪一位總統候選人能夠講清楚自己的兩岸路線，同時「不奢望中國紅利、不寄望中國善意、不對自己盟友扯後腿」，將是決定台灣命運的重要關鍵。期盼這次選舉，能將九二共識徹底掃入灰燼，讓多數民意再次否定中國的虛假框架，達成「拒絕九二共識」的台灣共識！

（立法委員）

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