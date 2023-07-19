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自由開講》「非共」當然比「非綠」更能撼動人心

2023/07/19 10:30

◎陳啟濃

幾位有意挑戰總統大位者，不時傳出要如何整合，要如何搭配，主要是想組一隊「非綠」總統副總統人選，能夠團結打贏2024這場總統選戰。

然而郭台銘、柯文哲與侯友宜，除了各有不同類型的支持民眾，彼此也很難屈就副手，最重要的是「非綠」只是權謀，沒有共同的價值，「非共」卻是早已形成台灣人共同的政治價值。

「非綠」是為了勝選，但難以整合，即使整合成功，恐怕只會步上當年「連宋合」的後塵，各自的支持者失望之餘，有的不想投，有的轉而支持「非共」執政黨，很難發揮「1+1=2」的效果。

「非共」傳達的是台灣優先守護國家主權的政治價值，特別是總統必須有正確的國家意識，在台灣與中國的關係中，要有明確的國家識別信念，不能存有模糊的空間。對於「知共」、「識共」更要有捍衛民主自由對抗專制極權的中共，以實現兩岸人民追求民主安定生活的期待。

侯友宜目前還是主張中共從沒認同過的「一中各表」；郭台銘還在癡心妄想要跟中共談判，能夠維持兩岸和平的局勢；柯文哲認為台灣人不要碰觸中共底線，建議要跟中共進行協商。他們都把台灣的和平與安全，完全寄託在跟中共的協議與和談，可曾尊重台灣人的聲音與選擇。

侯友宜（左）目前還是主張中共從沒認同過的「一中各表」；郭台銘（中）還在癡心妄想要跟中共談判，能夠維持兩岸和平的局勢；柯文哲（右）認為台灣人不要碰觸中共底線，建議要跟中共進行協商。（報社合成／資料照）

「非綠」陣營因利害結合，只求勝選卻情願順應中共對台灣主權的霸權主張，沒有一致性的情感認同，只是任務型的慌亂組合，他們只會帶給台灣更多的延誤與災難。「非共」陣營雖有不同政黨，卻早已整合融入為「台灣隊」，凝聚大家的是「自由民主的價值」與「守護國家主權的共同情感」。

（政戰人員退伍）

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