自由開講》投機柯文哲？別把中國灰色戰術用在選戰！

◎康駿銘

中國使用灰色戰術（gray zone tactics）侵擾台灣，例如利用大量抽砂船圍堵馬祖、戰機不斷侵擾防空識別區、在台海進行軍演等，不但是容易造成擦槍走火風險的不負責行為，更是一直試探台灣底線、遊走在規矩模糊地帶，伺機而動尋求博取利益機會的投機行為。中國的灰色戰術消耗台灣的資源、同時也是在台灣社會製造「荒謬麻木」感。

遺憾的是，中國這種令人厭惡的灰色戰術卻被套用在台灣的選戰之中。總統參選人之一的柯文哲日前竟以高達8,800元的「票價」來開「演唱會」，而柯文哲、乃至健身網紅嘉賓本身也都不是娛樂相關的專業人士，甚至還消費五月天keyboard手這種真正專業的音樂人之名誤導大眾。柯文哲當然有權在舞台上唱歌跳舞，但如此高價的「個人演唱會」？說成是「商業行為」未免過份牽強，這種走在邊緣上規避《政治獻金法》籌措政治款項為實的行為，背後邏輯就等同於中國的灰色戰術。一個總統候選人不僅無法以身作則，還作出了如此挑戰法治的行為，甚至對這種「創意」沾沾自喜，筆者實在無法苟同。

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柯文哲當然有權在舞台上唱歌跳舞，但如此高價的「個人演唱會」？說成是「商業行為」未免過份牽強，這種走在邊緣上規避《政治獻金法》籌措政治款項為實的行為，背後邏輯就等同於中國的灰色戰術。（報社合成／資料照、翻攝自KKTIX）

筆者認為台灣社會應更嚴厲看待這種「沒被抓到就算賺到」的投機行為，才能維護選舉的公平環境，若我們對於這種為求一己政治利益而為的踩線行為不聞不問、甚至對此疲癆、麻木，也就變相是助長歪風，不利於台灣民主的發展。同樣地，我們對著中國的認知作戰、惡意軍事舉動也必須強硬回應，否則中國將更為肆無忌憚地逐步蠶食台灣。無獨有偶，台中一中國國民黨籍立委候選人也竟然在日前穿著競選背心、背著選舉看板進入台鐵月台，同樣也是心存僥倖的投機行為，事件被曝光後甚至還一邊道歉、卻在另一邊指控被「側翼」攻擊，這些候選人真的值得拿到我們的民意授權嗎？

（台灣基進國際部專員）

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