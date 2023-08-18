自由開講》教育應以以色列為師

鄧鴻源

今年甫落幕、在日本東京市舉辦的第53屆國際物理奧林匹亞競賽，台灣代表隊抱回3金、2銀，國際排名第5名；3位金牌選手之一的王兆國，為彰化縣精誠中學高二生，他在國際賽前的亞洲競賽已經奪金，接連2面金牌跟上學長之路，兌現他2年前摸了學長物奧金牌後也矢言成為金牌得主。

台灣年輕人只在乎得牌，20多年來也得了許多獎牌，然而至今尚無法有培養出1位諾貝爾獎得主！反觀以色列人，從沒在國際奧林匹亞競賽中得牌，20年來卻已經培養10位諾貝爾獎得主，且歷年來所有諾貝爾獎主中有四分之一是猶太人！

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在日本東京市舉辦的第53屆國際物理奧林匹亞競賽，台灣代表隊抱回3金、2銀，國際排名第5名。（教育部提供）

台灣許多家長從小要子女學許多才藝，尤其是英數理化，以免輸在起跑點，然而在科技發展上有贏過他人嗎？色列教育正好相反，雖起步較晚，但後續爆發力十足，在起跑點看似落後台灣，卻常贏在終點。

以色列人認為，教育應鼓勵學生發問，保持好奇心與懷疑的精神，不給標準答案，讓學生自行找答案。台灣則反是，老師通常不給予發問，卻要求學生所寫要合乎標準答案，若沒有答案，學生就不知怎麼寫！

以色列人若有點子，立刻付諸實行，從家庭、學校到各企業皆是如此，所才能成為新創大國。以色列人也很重視菁英教育，但人家重視寓教於樂與學以致用，不會整天只是拼命解題或背誦一堆有的沒的東西。

以色列在OECD評鑑學生學習能力的PISA他排名中，遠遠落後台灣，如以色列數學只排41名（台灣第4名）、以色列科學只排41名（台灣第13名）、以色列閱讀排34名（台灣第7名），樣樣不如台灣，然而以色列卻是新創大國與學術王國。

在以色列，平均每1800人就有一家新創公司，人均創業率世界第一，人均工程師數量也世界第一，專利申請數量更是世界第一，而台灣以上樣樣不如以色列。可見小時了了，大未必佳；小時渺渺，大未必差。

曾有人說，在哈佛大學或麻省理工學院等美國頂尖大學，沒有一個實驗裡沒有以色列人；在矽谷高科技園區，沒有一間辦公室裡沒有以色列人。那麼到底是什麼樣的教育或環境，可以讓以色列培養出這麼多諾貝爾獎得主、頂尖學者與創新企業家，而且又是軍事上的強國？原因在以國卓越的教育。

以色列從幼稚園或小學開始，就讓孩子在開放、自由的環境中長大，培養出獨立思考與判斷的能力，勇於辯論與挑戰真理，不像我們浪費許多時間在反覆解題與背誦文史地方面。

以國教育主要採用問題導向學習（problem-based learning）的教法，用活生生的問題，刺激學生找解決方法。例如，沙漠缺水，要怎麼找水？如何在缺水的沙漠生產蔬果？其實他們早已做到，如他們發明的滴灌技術獨步世界，早已成為歐洲各國蔬果的供應大國！

他們認為，教育的目的是讓孩子從事有意義的學習，靠自己獨立探索，為實際生活遇到的問題提出解方，而非為了參加國際比賽，爭取虛榮。若只會解題與背誦，但是不會處理生活問題，這種知識又有何用？

尤其值得我們看齊的是，他們在高中畢業後都要服兵役，沒有人認為是浪費時間，因為他們軍隊就是一所創意大學，不像我們以前軍中人人在混日子、數饅頭，或像現在的職業軍人只為待遇優、福利好而服役，他們是真正為保衛國家而從軍，且許多人選戰鬥部隊。

以色列的義務教育從5歲～18歲，18歲以後男女都要當兵，沒人有怨言，反而覺得當兵是一種榮譽，比上大學更重要，畢竟「沒有國，哪有家？」只有參透為何，才能迎接任何。

以色列男兵服役三年，女兵服役兩年，若選擇加入戰鬥部隊，也是三年，大家不在乎薪水，只在乎自己是否能保家衛國，沒人逃兵，令人尊敬。甚至每年有許多國外的猶太人，也鼓勵其子女回國服兵役。

以色列規定高中畢業生先服完兵役才能唸大學，並沒有影響其科技與學術發展。台灣人則普遍不喜歡服兵役，擔心中斷學習，但又如何？至今有能力培養一位諾貝爾獎得主嗎？

本身也是猶太裔的偉大科學家愛因斯坦曾說：「提出問題比解決問題重要」，以色列的教育就是絞盡腦汁，設法教出勇於挑戰權威、追求真理者，所以才有辦法在近20年內，自行培養了10位諾貝爾獎得主，並且成為國際新創大國與軍事強權。

總之，媒體不要老是報導這些國際科學競賽是否得名次的新聞，應該督促政府修法，規定學生先從軍才能報考大學，且軍隊要先落實國家化。

（大學教授）

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