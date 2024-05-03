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自由廣場》當形勢險惡 人民再上街頭

2024/05/03 05:30

◎ 張世賢

台灣的「醫療照護指數」，繼去年之後再被評為世界第一，另一項「健康照顧指數」則連續五年列世界榜首。這是綠營主導的自由民主體制下，集思廣益且不斷修正錯誤而獲致的成果。可見，只要是福國利民的政策，必定經得起考驗而發光發熱。反之，只為黨派私利而提的政策只會害慘台灣，藍白黨近日在立院鴨霸通過的「凍漲電價」決議，就是拖垮台灣未來的典型案例。

俄羅斯入侵烏克蘭，造成世界能源短缺，價格飆漲，發電成本激升，各國不得不提高電價，台電公司當然不可能倖免，若不調高以平衡收支，年底將累虧六千億元而宣告破產，這是嚴重國安危機。經濟部依法召開「電價審議委員會」，依專業計價公式，同時特別照顧弱勢族群的負擔，採取累進費率，用電少的只須多繳幾十元或兩三百元電費，用電越多的大戶則漲越多，以戢止台電破產危機，並間接引導大戶轉用綠電，早日達成「淨零碳排」的目標。這是高瞻遠矚的務實做法，既照顧弱勢，又讓能源政策走上正軌，攜手國際合作應付氣候變遷的問題。

但投機取巧的藍白立委根本不管這些，只求討好選民而粗暴地以人數優勢決議「凍漲電價」，若非素質太差，就是故意要搞垮台灣，以遂其奪權執政，進而併入共產中國。

那群爭議纏身的牛鬼蛇神，一進國會就迫不及待，推出各種駭人聽聞的違憲擴權法案，沒收台灣人民艱苦奮鬥超過半世紀才好不容易獲得的民主成果，連「中國」都必須改稱「大陸」，可以想見，未來的立法院必是藍白合污、鴨霸獨裁的可怕局面！

必須承認，某些綠營人士的大意與傲慢，流失了寶貴的選票。賴清德選上總統後對綠委說，他進入職場就不斷念書、學習，擔任立委後從不參加應酬，下班就回宿舍加油。必須檢討的是，綠委目前的表現與賴前立委頗有差距，過去的大意與傲慢導致形勢已危機四伏，挺台愛台的人民不得不視形勢演變而再走上街頭，為保有自由民主的生活方式而再度拚搏了！

（作者為退休公務員）

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