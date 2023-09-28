自由廣場》教師節，祝福老師佳節愉快！

◎ 蔡田

今天是教師節，要誠摯祝福老師們：佳節愉快！

一輩子能遇見好老師是很幸運的事，我從國小到國中就遇見一群無私無我、犧牲奉獻的好老師，其中又以花繼樞最具典範。

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花老師是我國中的數學老師，以教學嚴格著稱，但他在嚴師外表形象下，把學生當成自己的小孩，上過他課的學生，無不誇讚他是人師楷模。

花老師教學認真，且熱心無比，從二年級開始，就義務幫我們上第八節課，星期假日也要求學生到校，由他和其他老師免費上課，家長常感恩的說，孩子在國中補了很多習，從沒有繳過一毛錢補習費，都是老師們義務犧牲奉獻。

有一次月考，花老師跑到班上問我，上次月考，國文、英文、理化各考幾分？他只是科任老師又不是導師，但關心學生的程度幾乎鉅細靡遺，實在教人感動，在他的熱情感召下，學生們奮發向上、力爭上游。

畢業後第二年的暑假，我回母校遇到花老師，他叫我進辦公室，從辦公桌底下，拿出一大捲當年班上每位同學的成績登錄冊，他看了良久，嘆了一口氣後對我說：你不應該去讀師專，讀高中的發展會更寬廣……。

一位數學科任老師還保留著一兩年前學生各科模擬考的成績，還細心為我分析種種利弊得失，最後還叮嚀我要選擇所愛，愛我的選擇，要精進努力，為前程奮鬥，每每想起這段往事，都忍不住淚流滿面，能遇見這樣充滿愛心的恩師，真是幸運又幸福，人生夫復何求？

也許是受到花老師以及許許多多真心關愛學生的師長所影響，進入師專的第一天開始，我就期許自己要成為像花老師一般真心愛學生、認真教學的好老師，退休後回顧教職生涯，我可以很負責任地說，雖不中，亦不遠矣。

韓國有句諺語「老師是人類心靈的工程師」，學記說「師者，所以傳道、授業、解惑也」，師大的吳武典老師說「教育是人教人，人傳人，人影響人的工作，是成人之美的歷程」，我從事一輩子的教育工作，最深刻的心得是：老師不只影響孩子的生活，甚至可以改變學生的生命。若非許多良師的指引和指導，我現在可能是在鄉下種田的老農，老師真是學生生命中的貴人。

現在校園生態丕變，學校文化不像過去那般尊師重道，但校園中仍是有許多充滿理想、熱情和使命感的好老師，今天是教師節，祝福勞苦功高的老師們：教師節快樂！教學有成！

（作者是國小退休教師）

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