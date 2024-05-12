法操》《胭脂扣》我等了你半世紀—殉情的一方獨活，會有罪嗎？

相戀是兩人的自由，旁人若不能給予祝福，至少不應給予過多的干涉，畢竟生命寶貴，若是因為相愛而殉情，想必周遭的親友也會萬分悔恨。

◎法操司想傳媒



若問張國榮演過的那麼多部電影裡，誰是他最佳的銀幕情侶？當屬梅艷芳不可。1987年的《胭脂扣》由張國榮扮及梅艷芳所主演，一上映就引起不小迴響，除了演員陣容華麗外，劇中男女主角的愛情故事更令人動容。（以下涉及據透，請斟酌閱讀）

《胭脂扣》劇照。（圖／金馬執委會）



電影開場，南北行的富二代十二少（陳振邦，張國榮飾）在綺紅樓遇見了正在唱戲的如花（梅艷芳飾），被如花的男性扮相及歌聲所吸引，兩人旋即陷入愛戀。但如花出生青樓，十二少父母反對兩人來往，他們愛情不被世人所祝福，於是在1934年3月8日晚上11時，十二少與如花吞食鴉片殉情自盡，兩人相約來世再做夫妻。



然而如花在陰間苦苦等待53年，仍不見十二少，如花返回陽間，在報社情侶的幫助下找到頭髮斑白的十二少。原來當初十二上並沒有吞下如花給他的鴉片，他沒有勇氣與如花共赴黃泉而選擇苟活於世上。

殉情的一方獨活下來，會有刑責嗎？



「謀為同死」是刑法上的一個概念，指的是行為人事前約定一同赴死，由行為人先協助對方自殺，然後自己再實行自殺。刑法第275條訂有：「受他人囑託或得其承諾而殺之者，處一年以上七年以下有期徒刑。（第一項）教唆或幫助他人使之自殺者，處五年以下有期徒刑。（第二項）前二項之未遂犯罰之。（第三項）謀為同死而犯前三項之罪者，得免除其刑。（第四項）」



根據刑法第275條第4項規定「謀為同死而犯前三項之罪者，得免除其刑。」所謂的免除其刑也就是不會遭受刑罰處罰，但免刑不代表沒有犯罪，只是立法者認為行為人都有赴死的決心，在予以懲處也沒有必要，不過基於侵害他人的生命法益仍需要受到譴責，所以仍成立犯罪。



如今社會風氣開放，在自由戀愛下較少聽到情侶殉情，但仍有不世人所待見的愛情。法操認為相戀是兩人的自由，旁人若不能給予祝福，至少不應給予過多的干涉，畢竟生命寶貴，若是因為相愛而殉情，想必周遭的親友也會萬分悔恨。

請繼續往下閱讀...

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。



安心專線：1925



生命線協談專線：1995。



張老師專線：1980

本文經授權轉載自法操 《胭脂扣》我等了你半世紀——殉情的一方獨活，會有罪嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法