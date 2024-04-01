法操》運將車禍肇事，車隊須連帶賠償，何謂僱用人侵權責任？

僱用人侵權責任簡單來說，就是員工在執行職務的時候，如果他不法侵害他人的權利，這時候老闆也要跟著賠償受害者。不過這時候讀者可能會問，這樣老闆不是超倒楣嗎？

◎法操司想傳媒



台北市在去年年底發生一件憾事，新聞報導指出，一名黃姓男子深夜駕車違規左轉，將對向直行的陳姓重型機車騎士撞倒，陳男緊接著遭後方的台灣大車隊陳姓計程車運將輾斃，陳姓死者的母親怒向黃男、陳姓運將、台灣大車隊求償千萬元；高等法院審理認定，台灣大車隊和陳姓運將間具有指揮、監督的僱傭關係，依民法「僱用人」須連帶賠償的規定，判台灣大車隊、黃男、陳姓運將應連帶賠償一百四十二萬多元確定。台北地院認為，車禍鑑定結果認定黃男是肇事主因，陳姓運將因未注意車前狀況，為肇事次因，且兩人均被判刑六月定讞，都有連帶賠償責任，另外，台灣大車隊與陳姓運將有指揮、監督等僱傭關係，經扣除陳婦已領取的強制責任險等費用，判黃男等三名被告應連帶賠償兩百四十二萬多元。台灣大車隊不服，提起上訴。

圖為計程車示意圖，車輛、人物與本文無關。（資料照）

何謂僱用人侵權責任，受僱人又該如何解釋？



新聞報導中指出，台灣大車隊與陳姓運將有「指揮、監督」等僱傭關係，依民法「僱用人」須連帶賠償的規定。關於僱用人侵權責任的規定，規定在民法第 188 條第一項：「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。但選任受僱人及監督其職務之執行，已盡相當之注意或縱加以相當之注意而仍不免發生損害者，僱用人不負賠償責任。」



僱用人侵權責任簡單來說，就是員工在執行職務的時候，如果他不法侵害他人的權利，這時候老闆也要跟著賠償受害者。不過這時候讀者可能會問，這樣老闆不是超倒楣嗎？他又不能控制員工的行為。但其實民法第188條主要目的是為了保護弱勢的受害者求償無門，試想員工在工作時傷害到他人，他跟老闆比起來，誰比較有能力能賠償受害者？



至於民法第188條第一項的受僱人該如何解釋，僱傭關係又該如何認定，實務及通說認為應該採取事實上僱傭關係說。意思就是不以僱用人與受僱人事實上有締結僱佣契約為必要，只要客觀上被他人使用，為對方服務而且有受到監督的人，都可以稱得上是受僱人。



在這起車禍案件中，陳姓運將服務於台灣大車隊，事實上有受到台灣大車隊的指揮（派車、他人叫車）跟監督（需著制服、車輛上需印有車隊名稱），車隊恐怕難以卸責。關於僱主的侵權責任，讀者也不需過於擔心，只要僱主做好職前訓練，多多留意員工狀況，就能降低侵權責任的發生可能。

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本文經授權轉載自法操 運將車禍肇事，車隊須連帶賠償，何謂僱用人侵權責任？

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