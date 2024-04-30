法操》男遭水溝孔蓋紗網绊倒受傷，什麼狀況可以要求國家賠償？

許多民眾常在新聞報導中聽到，騎士在騎車時因為柏油路上有坑洞，導致跌倒受傷，申請國賠獲准，究竟什麼情況才能申請國賠呢？

◎法操司想傳媒

近期一則新聞報導指出，黃姓男子走路經過高市85大樓一帶時，被水溝孔蓋紗網绊倒受傷，他提告請求國賠18萬餘元，高市府雖然承認管理有所欠缺害市民受傷，但認為砂網破損面積佔人行道1/3，是黃男沒有注意閃避才會跌倒，但法官發現，紗網破損處遭塵土覆蓋，肉眼難以發現，不該苛責民眾，因此判高市府應賠2萬8千餘元。

水溝蓋示意圖。（資料照）



什麼狀況能申請國賠——公務員不法侵害



許多民眾常在新聞報導中聽到，騎士在騎車時因為柏油路上有坑洞，導致跌倒受傷，申請國賠獲准，究竟什麼情況才能申請國賠？根據國家賠償法第2條第2項前段規定，若是人民要申請國家賠償，必須符合以下的條件：

1.侵害發生時公務員正在執行職務行使公權力

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2.侵害的發生是因為公務員的故意或過失

3.公務員的行為侵害了人民的自由或其他權利

例如，一名公務員A依法執行房屋拆除業務時，卻在執行過程中不慎造成數公尺外的房屋受損，或故意造成數公尺外的房屋受損。此時，由於該公務員執行職務行使公權力有故意或過失，受損害的屋主就可以依法向公務員所屬的機關請求損害賠償。



除此之外，公務員積極行使公權力造成人民侵害以外，若是公務員明明應該要行使公權力，但卻怠惰不行使時，對人民造成的侵害國家也必須負擔賠償責任。



什麼狀況能申請國賠——公共設施有瑕疵



另外，除了公務員不法侵害外，國家賠償法第3條第1項規定，如果公共設施的設置或管理上有欠缺，造成人民的生命、身體、人身自由或財產受到損害，國家也應對人民負損害賠償責任，這項規定不管是否為公務員故意或過失所造成，均可以主張國賠。



所謂的公共設施指的是，供公共使用的各種設施，例如道路、橋樑、水溝、下水道、公立學校校舍、醫療機構等是。 這些設施必須已經開始供公共使用，如果僅是在施工建造中，而尚未完成以供公務或公眾使用，就不屬於這裡所說的「公共設施」。



除此之外，還需要公共設施的設置、管理有所欠缺，例如常見的道路上有坑洞、年久失修的公園設施，因為有瑕疵、管理不甚導致民眾受傷，就符合上述的公共設施設置、管理有所欠缺。



再回頭看看新聞報導中的黃姓男子，他走路經過三多四路85大樓公車站牌附近人行道時，被破損的水溝孔蓋紗網跘倒，導致鼻部、右掌部、雙膝等部挫傷，就是所謂的公共設施管理有所欠缺。



坊間常有民眾討論，要國家賠償難如登天，的確要符合上述的構成要件勢必較為困難，畢竟國家有豐富的資源可以跟民眾打官司，民眾往往因為曠日廢時的訴訟感到疲乏，法操也呼籲各位讀者，如果遇到需要國賠的狀況，建議可以跟法律專業人士討論後，再看如何維護權益。

本文經授權轉載自法操 男遭水溝孔蓋紗網绊倒受傷，什麼狀況可以要求國家賠償？

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