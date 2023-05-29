法操》活該嗎？違停車輛若受損能請求賠償？

違停的車輛若在停車期間因故受損，那車主可以提起民事賠償嗎？還是說違停者就「活該」不應該獲得賠償呢？

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，日前台北市重慶北路發生一起水泥攪拌車翻覆事故，疑似是因為水泥車超重再加上過彎時不慎才造成車輛翻覆。所幸翻覆意外並沒有波及到其他用路人，水泥車的黃姓駕駛也僅受到輕傷，不過路旁有一輛違規停在人行道上的機車，倒是剛好直接被傾瀉的水泥給「固定」住。

日前（26日）發生了一樁水泥預拌車翻覆事件，水泥傾洩而出，一輛違停的機車被水泥固定住。（記者王冠仁翻攝）

違停的車輛若在停車期間因故受損，那車主可以提起民事賠償嗎？還是說違停者就「活該」不應該獲得賠償呢？

請繼續往下閱讀...

應檢視雙方責任

違規停車所違反的是道交條例等行政法規，而車輛受到毀損則是要以民法侵權行為求償，在法律的程序上必須要分開處理，違規者必須吃上罰單，而造成車輛毀損的行為也必須負擔民事責任。

不過就像過去法操曾寫過，若違停車輛害人發生意外死傷，也可能會有刑事責任一樣（延伸閱讀：違規停車竟會扯上刑責？）。民事賠償部分也是要檢視，違規車輛是否因為車主的過失才造成此車損意外的發生，如果發現車禍的發生除了行為人的不慎，車主違停在容易造成事故的位置也是原因之一的話，那根據民法與有過失的規定，違停的車主也必須要負擔一部分的責任。

民法

第 217 條

損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額，或免除之。

重大之損害原因，為債務人所不及知，而被害人不預促其注意或怠於避免或減少損害者，為與有過失。

前二項之規定，於被害人之代理人或使用人與有過失者，準用之。

也就是說，若不小心撞到違停車輛並造成其損傷，雖然還是可能會被車主提起民事求償，但若有申請行車事故鑑定，就能在法庭上證明車主因違規行為而須要負擔一定比例的責任，以此主張減輕賠償金額。

被拖吊時發生損傷？

那如果是車子被拖吊時發生車損呢？去年就發生過這種案例，高雄市一名呂姓男子把車違規停在紅線後遭到員警舉發並拖吊，但結果後來去拖吊保管場領車時，卻發現車子的保險桿上竟然有多處的毀損，一氣之下向拖吊業者提告民事賠償3萬元。

高雄地方法院簡易庭雖然駁回呂男之訴，不過理由是認為呂男提錯訴訟的種類。因為拖吊業者僅屬於受員警指揮、協助公共任務的「行政助手」，所以過失責任應該算在現場指揮之員警身上，呂男應該要向員警所屬機關請求「國家賠償」才對。

簡言之，依照法院的見解，如果車輛違停遭拖吊受損時，應該要向負責執行的警察機關提起國賠，而非提起民事訴訟。

私刑報復更不可以

過去也發生過不少起，為了「懲罰」違規停車者而把車子刮花、在擋風玻璃上寫字或甚至使用保鮮膜將車子包膜的事件。

這些情況不但可能需要負擔民事賠償責任，還有可能觸犯刑法毀損罪、強制罪等可能，並不值得鼓勵，若遇到有車違法臨停，還是報警處理，請拖吊車來拖吊才是最好的解決辦法喔。（延伸閱讀：不爽別人停車，動用私刑可以嗎？）

本文經授權轉載自法操 活該嗎？違停車輛若受損能請求賠償？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法