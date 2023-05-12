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法操》怎樣算偷拍？哪些身體部位算「隱私部位」？

什麼情況算是偷拍？隱私部位又該怎麼認定？去年台北市一名女子找推拿師按摩，趴臥在床上時，忽然聽到背後傳來操作手機聲響，轉頭才發現自己被許姓推拿師偷拍屁股、大腿、小腿等部位，因此直接報警處理！
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2023/05/12 15:47

法操司想傳媒

根據新聞報導，台北市一名女子找推拿師按摩，趴臥在床上時忽然聽到背後傳來，才發現自己被許姓推拿師偷拍屁股、大腿、小腿等部位，因此直接報警處理。經檢方起訴後，許男被台北地院依違反刑法第315-1條第2款之妨害秘密罪，判處拘役50日。

什麼情況算是偷拍？隱私部位又該怎麼認定？一起來看看法操的分析。

（https://www.freepik.com/）

身體隱私部位

我國刑法第315條-1第2款規定為「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，其中所謂的「非公開」依實務見解指的是「不對公眾公開、具有隱密性」的意思。

將上述定義套用至「身體隱私部位」，指的就是在主觀上不想被別人看到的身體部位，從客觀上來看也就是以服飾等採取適當防護措施，遮住讓人看不到的身體部位。不過身體隱私部位終究屬於不確定法律概念，所以在不同地點、不同情況下可能會有不同解讀，而出現不同的個案判斷。

若是在公共場所，我國實務上多半還是會以個人的衣著作為判斷方向，像是偷拍以衣服遮蔽之內衣褲，那當然會有竊錄的問題；反過來說，如果穿的很暴露、將身體很多部位都展露在外，由於這些地方在客觀上不符合「隱密性」的條件，所以就算拍攝也不會成立妨害秘密罪。

回到一開始的案件，只要女子是處於非公開、符合「隱密性」要件的環境下準備接受推拿服務，縱然被拍攝的臀腿部分可能還不一定完全符合隱私部位的定義，但光是任意拍攝其非公開活動，就有成立刑法第315-1條第2款的可能了。

德國法怎麼認定？

公開與非公開的界線非常模糊、時常引發爭議，若參考德國刑法，會發現他們的「非公開」只針對個人住宅內或是廁所、更衣室、醫療室…等需要特別保護的空間，只要個人離開住宅或是不處於具遮蔽視線的空間，他人的偷拍行為就不會成立該罪。

相對於台灣法律各種的「個案判斷」，德國法規定相對明確與限縮很多。想來一方面是基於刑法之謙抑性，二方面也是因為還有許多其他的法律可以處理這種狀況，例如我國法律在面對偷拍行為時，除了提告刑法妨害秘密罪以外，還可以主張侵犯肖像權而請求「民事賠償」；若因對方的拍攝行為而感受到受冒犯時，則可以依性騷擾防治法之規定向警方報案，使偷拍者負上「行政責任」。

參考資料：王皇玉，《短裙下的大腿是隱私部位嗎？》，月旦裁判時報第7期

本文經授權轉載自法操 怎樣算偷拍？哪些身體部位算「隱私部位」？

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