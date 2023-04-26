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法操》紀念人權民主先鋒—江鵬堅先生

江鵬堅先生是一位為了民主與人權奮鬥一生，他除了以民進黨創辦人、曾任立法委員、監察委員等身分為人所知外，他其實也是台灣在戒嚴時期推動民主人權的重要推手。
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2023/04/26 10:46

法操司想傳媒

4月25日是民進黨第一任黨主席—江鵬堅的誕生日，他除了以民進黨創辦人、曾任立法委員、監察委員等身分為人所知外，他其實也是台灣在戒嚴時期推動民主人權的重要推手。

民進黨第一任黨主席—江鵬堅。圖為江鵬堅在擔任第三屆監委任內，於監察院議事廳留影。（監察院提供）

江鵬堅於1940年在台北大稻埕出生，由於家中經濟情況不是很理想，導致他從小就要在課餘時間跟著家人到市場擺攤、貼補家用。不過在這艱苦的環境中，江鵬堅依舊一路考上建中、台大法律系，並在1965年通過律師考試。不過因為當他準備進入小學的同一年228事件爆發，而成為事件導火線—天馬茶房緝菸血案的地點正是在大稻埕，離他家非常近。也因此在求學階段，家人不斷再三告誡他不要接觸政治以保身家平安，千萬別惹禍上身。

成為律師後江鵬堅在1970年創立全國性學術團體「中國比較法學會（後改名為台灣法學會）」，成為國內法學研究的先鋒，並在1973年與姚嘉文和林義雄成立「平民法律扶助中心」專門為為貧所困的民眾提供法律服務。他也曾和呂秀蓮為弱勢女性發起設立「保護妳電話服務專線」。正是這段期間，讓江鵬堅與越來越多黨外人士有所接觸，參與更多的黨外事務，成為開始為民主人權奮鬥的開端。

1979年美麗島事件爆發，江鵬堅與陳水扁、謝長廷、張俊雄等律師組成律師團，一同為民主人士義務辯護。在1980年林（義雄）家滅門血案發生後，更堅定江鵬堅投入政治工作的決心，不但投入增額立委選舉，也在1984年成立「台灣人權促進會」要求解除戒嚴、司法改革、替二二八受難者平反等。

並在1986年5月參與鄭南榕發起的「反戒嚴519綠色行動」在龍山寺靜坐抗議，這是戒嚴時期第一次主張廢除戒嚴的群眾運動，並在同年9月成立民主進步黨、首任黨主席。隔年，蔣經國總統宣布解除戒嚴。

江鵬堅之後歷經再度參選立委與台北市長黨內初選未果，於1996年接受李登輝的提名出任監察委員，任內也不斷追查林家血案、雷震案等白色恐怖時期政治迫害事件的真相，最後於2000年12月15日因胰臟癌病逝，享壽60歲。

江鵬堅雖然在2021年被施明德「爆料」其實是調查局的臥底人員而引發爭議，但在沒有任何具體證據及親友的否認下形成羅生門。而我們從可以查證的事實看來，江鵬堅先生無非是一位為了民主與人權奮鬥一生，並且促進台灣法學進步的一大推手。希望不論在法學、政治或是各界發展的人們，都能傳承他這種堅忍不拔、勇敢奮戰的精神。

本文經授權轉載自法操 紀念人權民主先鋒—江鵬堅先生

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