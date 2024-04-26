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自由開講》談總統「得聽取國情報告」之進行方式

2024/04/26 16:27

◎陳逸南

依自由時報4月26日A3版「赴立院國情報告》賴清德：若合憲合法 必欣然赴會」報導指出，國民黨表示五二○後將邀新就任的總統賴清德到立法院做國情報告。總統當選人賴清德昨受訪強調，要不要去立法院做國情咨文，憲法有明文規定，只要立法院邀情，根據憲法和現行法律的安排，「我一定欣然赴會」。

總統當選人賴清德昨受訪表示，要不要去立法院做國情咨文，憲法有明文規定，只要立法院邀情，根據憲法和現行法律的安排，「我一定欣然赴會」。（資料照）

又指出「國民黨主席朱立倫廿四日在中常會宣布，五月廿日後立法院國民黨團會聯合所有朋友，立即建立憲政慣例，一起依憲法規定，邀新就任的總統賴清德到立法院做國情報告，並對目前的諸多憲政亂象表達態度。」

依資料顯示，國民大會存在的時期，國民大會集會時，可以聽取總統國情報告，並檢討國是，提供建言，這種監督職權的行使就好像是立法委員提出質詢，要求行政院長答覆，並聽取行政院長施政報告一般。

在46年前（1978~2024年），國民大會第六次會議（1978年3月），當時口頭發言國大代表90人，提書面意見90人。在第2次修憲（1992年）國民大會選舉總統、副總統之職權被刪除，憲法增修條文第11條第3項前段規定：「國民大會集會時，得聽取總統國情報告，並檢討國是，提供建言。」

第6次修憲（2000年4月）將國民大會的部份職權移到立法院、憲法增修條文第4條第3項規定：「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」將原有「並檢討國是，提供建言」部份予以刪除，此為憲政改革之重要性立法。如今立法委員想修正「立法院職權行使法」，將此項被刪除的職權予以恢復，可說是明顯的專橫、擴權。在憲法未修改前，立法委員想要求總統在國情報告「即問即答」是明顯違憲的。

平心而論，總統受國民大會的監督，總統赴國民大會國情報告，採行「即問即答」的方式遊行，在李前總統憲政改革（6次修憲）期間，可以發現此種情景；而第6次修憲時，增修條文「國民大會集會時，得聽取國情報告，並檢討國是，提供建言」修正為「立法院於每年集會時，得聽取國情報告。」可見總統赴國民大會與立法院「得聽取國情報告」之規定，已有重大變動。

（仲裁人）

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