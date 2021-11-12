自由開講》追憶李應元：哲人日已遠，典型在夙昔

鄧鴻源

前駐泰代表李應元，日前不幸因病走了，享年68歲，他已經為台灣的自由與民主打完了美好的一戰，死而無憾。

42年前，他受到美麗島事件影響，投入反對運動。1980年拿到台大碩士學位後赴美求學，於1981年取得美國哈佛大學醫療管理碩士；在美期間與洪哲勝、郭倍宏等台灣革命志士相識，於1982年成立北美洲台灣學生社，並於1983年加入台灣獨立建國聯盟，擔任《台灣學生》雜誌發行人，之後因出任全美台灣同鄉會總幹事，被國民黨政府列入「黑名單」。

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前駐泰代表李應元過世，高雄市長陳其邁昨深夜也發文表示悼念。（翻攝陳其邁臉書）

1988年李應元取得北卡羅萊納大學醫療經濟學博士，並任教於美國南達科塔大學，次年雖然得到台大的聘書，但因為被國民黨政府列入黑名單而無法返國任教。1990年初，李應元接下臺獨建國聯盟副主席一職，同年7月偷渡回台灣，在各地照相，並投稿黨外雜誌，1991年9月被逮捕，後因刑法一百條的修正，主張台獨者不再成為叛亂罪起訴，因而獲釋，可見1987年小蔣的解嚴是假的。

2004年，阿扁欲拚連任總統，一開始有媒體民調落後國民黨超過30%，連民進黨內鮮有人看好能打敗藍營的連宋合，但李應元在「相信台灣」戰術下，力排總部雜音眾議，憑超強柔軟身段穿梭各系統，在2004年2月28日，辦成超過200萬人參與的「手牽手護台灣」超級造勢，該活動凝聚泛綠陣營大團結，讓扁營氣勢衝到最高，最後成為輔佐阿扁連任的重要關鍵。

如果當年阿扁落敗，連宋當家，國民黨班師回朝，台灣前途恐怕將會去了了，因為他們都親共，台灣可能成為香港第二，國民黨與顏家將氣焰萬丈，不可一世，台灣貧富差距將日益嚴重，年輕人沒有未來可言，因此，李應元可說是台灣的救星。

公民教師黃益中說，二十年前他在政大唸研究所時，就曾參加過某政治研習營，李應元是當時的講師，會後他問李應元是否可以合照時，李大哥一口答應，且非常貼心的問候他。近二十年前的這段往事，直至今日，都令他感念。

與李應元最親近的立委莊瑞雄說 : 「他對抗國民黨威權、信仰民主與自由，他的人生是台灣民主化的縮影」，確實是實至名歸，畢竟李應元追求民主與自由的勇氣，鼓舞了每一個有良心與正義感的台灣人。

哲人日已遠，典型在夙昔。如同陳文成一樣，李應元也是台灣之子，他始終沒有忘記自己母親名字叫做台灣，寧願拋棄在美國當學者的舒適日子，千辛萬苦，冒險回到台灣，選擇一條可能給自己帶來殺身之禍的道路，只為了台灣的自由與民主。

李應元雖死猶生，反觀一些國民黨要員與退將，則是雖生猶死，因為這些人始終不認同台灣，不承認自己是台灣人，千方百計要將台灣送給中國，所以他們一直親共，媚共，甚至投共，腦子裡還是大一統的觀念，然而誰知他們是真心或假意？否則為何有些人家裡成員猶如「聯合國」？

筆者認為，台大應以陳文成和李應元等傑出校友為典範，在校園中立銅像讓師生緬懷，效法他們的正義感與道德勇氣，這才是台大人最高貴的品德。至於老蔣的銅像，應該移出校園，因為是反智教育。

（台大校友）

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