法操》自由民主的花朵開遍「美麗島」！

生活在21世紀的我們，或許會覺得民主自由理所當然，但看看2019年香港的反送中運動，香港人也曾經一度以為民主自由理所當然，但若不時時刻刻的警醒，所有事情隨時都可能顛覆。

美麗島事件。（偏門研究員 KUN 臉書／韓乃鎮先生拍攝）

◎法操司想傳媒

1979年美國與我國斷交，當時的總統蔣經國隨即引發布「緊急處分」，將正在進行的選舉延期，並採取軍事加強戒備，對於非法的集會、遊行、請願，政府將可以採取必要的措施。政府這樣的措施，讓原本日漸開放的政治參與停滯，使有心參與政治的有志之士決定一起建立「黨外機關報」，也就是「美麗島雜誌」，由黃信介任發行人，許信良為社長，呂秀蓮、黃天福為副社長，張俊宏為總編輯。

鼓山事件

1979年12月1日美麗島雜誌社以「人權紀念委員會」名義，向警備總部提出10日國際人權日紀念大會申請，當時的政府不但未批准此申請，更以冬防演習為由，實施宵禁演習，禁止任何示威活動。9日美麗島雜誌社的宣傳車仍然外出宣傳，造成首波的警民衝突，姚國建、邱勝雄被捕，後來經過黃信介交涉兩人才被釋放，此次衝突被稱為「鼓山事件」。

美麗島事件

「鼓山事件」更堅定了黨外人士舉辦活動的決心，也讓一些原本未計畫參與活動的黨外人士前往高雄參與活動。12月10日高雄街頭上爆發警民流血衝突，根據當時政府統計有183位軍警在衝突中受傷，但民眾受傷人數卻缺乏相關的統計。史稱「美麗島事件」又稱「高雄事件」。

當時的媒體報導的風向以及有關單位的反應，都將群眾塑造成非理性暴民，成功獲得輿論的支持。12月12日美麗島雜誌社舉辦記者會，強調當時他們並沒有動手打人，是憲警封路、使用催淚彈才會穎發衝突。

逮捕審判

12月13日清晨，軍警展開全台大逮捕，查封美麗島雜誌社並逮捕人林義雄、張俊宏、姚嘉文、呂秀蓮、陳菊、王拓、楊青矗、周平德、紀萬生、陳忠信、魏廷朝、張富忠、邱奕彬、蘇秋鎮等十四人。14日立委黃信介，在立法院同意下，也遭逮捕。被通緝的施明德則是於1980年1月被捕。

1980年2月20日黃信介、林義雄、張俊宏、姚嘉文、呂秀蓮、陳菊、施明德、林弘宣等八人，被以叛亂罪由軍事法庭提起公訴，其餘涉案37人移送司法機關偵辦。4月17日警備總部軍事法庭以

「我中華民國為一獨立主權國家……台灣為中華民國行省之一，雖由共匪稱兵做亂，竊據大陸，政府播遷來台，但中華民國政府對大陸主權從未放棄，事實上，收復大陸國土是政府與全國同胞一致目標……故凡妄稱『台灣獨立』者，不論其做何解釋，均屬叛亂……被告等既均具『台獨』叛亂犯意，復以美麗島雜誌社為掩護，擬定所謂『奪權計畫』，且一再號召突破國家戒嚴法……企圖以逐次升高之非法暴力活動，顛覆政府。核被告等所為，均係基於一貫之叛亂犯意，以非法方法顛覆政府，已達著手實行之程度……」

判處施明德無期徒刑，黃信介十四年徒刑，其餘姚嘉文等六人則都被處以十二年有期徒刑。

林宅血案、陳文成命案、江南命案

1980年2月28日林義雄因美麗島案受審期間，其母親與雙胞胎女兒在家中遭人殺害，大女兒身受重傷，史稱「林宅血案」此案至今仍為破獲。1981年7月陳文成博士從美國返台探親，卻在被警備總部約談後，陳屍於臺灣大學研究生圖書館旁，史稱「陳文成命案」。1984年10月華裔美籍作家劉宜良，在美國家中車庫遭台灣黑幫份子開槍擊斃，史稱「江南案」。

美麗島事件為台灣從封閉走向民主的重要里程碑。美麗島事件與上述這三件案子引起國際社會關注，也讓台灣民眾開始關心政治，隨後民主進步黨於1986年9月28日宣布成立，台灣也在1987年7月15日解除了38年又56天的戒嚴。

1990年5月20日李登輝獲得第一屆國民大會選舉為中華民國第8屆總統時，簽署美麗島事件的特赦令，美麗島政治犯重獲自由。

生活在21世紀的我們，或許會覺得民主自由理所當然，但看看2019年香港的反送中運動，香港人也曾經一度以為民主自由理所當然，但若不時時刻刻的警醒，所有事情隨時都可能顛覆。2019年11月香港區議會選舉，創下香港選舉史來投票率與投票人數的新高，但在現行香港選舉制度下，想要透果選票改變香港其實相當有限！看看香港，想想台灣，在你的選票還有價值的時候，在你可以用選票決定你的未來的時候，是否應該出門投下神聖的一票！

本文經授權轉載自法操 自由民主的花朵開遍「美麗島」！

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