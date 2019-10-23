台灣回憶探險團》蔣政權治下慘案回顧：1980年林宅血案！

兇手特別挑228這天，對被拘禁中的黨外人士家屬下手，政治恐嚇意味濃厚。而事發後蔣政權卻將輿論導向兇手是黨外勢力，甚至還曾誣指游錫堃是兇手！

台灣回憶探險團

1979年美麗島事件發生，蔣政權趁機大舉逮捕黨外人士，時為美麗島雜誌社五人小組成員的林義雄，即使並沒有參與美麗島遊行，也被依可處死刑的「叛亂罪」逮捕，拘禁於新店監獄等待候審。

隔年1980年2月28日中午，被情治人員嚴密監視的林義雄家中，竟發生慘絕人寰的屠殺事件。（內容涉血腥，不喜請跳過！）

引述維基百科，林義雄的母親林游阿­妹被殺十四刀（前胸六刀、後背三刀、右手一刀、左手臂三刀、頸部一刀），慘死在台北市信義路住處地下室樓梯旁，林義雄一對七歲的雙胞胎幼女林亮均與林亭均各被­刺一刀由後背貫穿前胸喪命，而長女林奐均被刺六刀（前胸一刀深及肺部，後背五刀）重傷。

圖：在命案中遇害的林義雄雙胞胎幼女林亮均與林亭均。（維基共享）

田朝明夫婦的大女兒田秋堇當時是林義雄秘書、也是第一時間到林家親眼看見血跡斑斑及林奐均一息尚存的人。

田朝明的妻子田孟淑則在仁愛醫院代簽林奐均的術前病危通知書。林奐均經急救後脫險，林義雄妻子方素敏則因探監而倖免於難，此案震驚國內外。

謀殺案現場情況有幾點特別之處：一、沒有翻箱倒櫃的痕跡，財物無損失；二、門窗都未遭破壞；三、四人倒臥之處空間不大，但內部擺設都相當完整；五、鄰居都未聽到有異聲。

凶手以短刺刀捅入，接著橫向反勾，刀刀致人於死，由於凶手手法極為專業，應為受過軍事訓練之人所為，而且當時所有政治犯以及反對人物之住家事實上都在政府情治人員的嚴密監控之下，凶手無理由能夠在林宅監控人員眼皮底下進入林宅、做案、逃逸且不留痕跡，故更令社會大眾認為該案是出自國民黨情治單位之手。

圖為2015年林宅血案35週年，前民進黨主席林義雄（左）偕同夫人方素敏重返林宅舊址追思。（資料照）

兇手特別挑228這天，對被拘禁中的黨外人士家屬下手，政治恐嚇意味濃厚。而事發後蔣政權卻將輿論導向兇手是黨外勢力，宣稱此事件是「一次細密策劃的政治暴力行為」「為『台獨』或『台共份子』所慣用的伎倆。」，甚至還曾誣指游錫堃是兇手，所幸受害者林奐均活了下來證明，否則事件恐又多一名受害者。

另一方面則疑似隱瞞線索，警總當時曾監聽到案發時疑似兇手由林宅撥出之電話，此重要線索專案小組竟在案發一年後才由國安局告知。就這樣37年過去了，依然沒有破案。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 蔣政權治下慘案回顧：1980年林宅血案！

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