台灣回憶探險團》1947.3.12 臺灣報業先驅、企業家阮朝日 人間蒸發

究竟阮朝日為何遇害？究竟是謀財害命？還是更高層有計畫的剷除？主使者又是誰？這些疑問，都有待落實轉型正義給我們一個交代。

台灣回憶探險團

阮朝日1900出身於屏東望族，就讀總督府國語學校畢業赴日留學，學成後成為臺灣知名企業家，日本時代經營「長福商事株事會社」、「屏東信託株事會社」財力雄厚，甚至創辦汽車製造公司。曾任《臺灣新民報》總經理。

阮朝日1900出身於屏東望族，就讀總督府國語學校畢業赴日留學，學成後成為臺灣知名企業家。（維基共享）

戰後蔣介石派員來臺代表盟軍軍事代管臺灣，人們欣喜若狂迎接，換來的卻是被當成免費提款機、惡性掏空、掠奪、社會的一切相繼崩壞，一年後人們轉為全面抓狂爆發228事件，引來中國軍隊殘虐全島大屠殺，以及神祕的臺灣菁英連續消失事件。

阮朝日也難逃一劫，3月12日這一天，五名中國特務上門，藉口報社有事前去商談，阮朝日認為自己沒做什麼事只是去交代一下，對被特務嚇哭的10歲女兒說「美娃，不要哭，爸爸很快就回來了。」，沒想到，這句話成為他最後的遺言，從此人間蒸發，諸多龐大資產也落入中國人手中，只留下四處遍尋不著丈夫以淚洗面的妻子及兒女們。

究竟阮朝日為何遇害？究竟是謀財害命？還是更高層有計畫的剷除？主使者又是誰？這些疑問，都有待落實轉型正義給我們一個交代。可惜當我們期待加害者集團以負責的態度面對，得到的答案卻是叫囂「滅東廠」加翻桌，對過去毫無絲毫反省的態度，也使社會糾結在傷痛中無法平復。

載有阮朝日的林邊鄉二二八紀念碑。（維基共享）

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1947.3.12 臺灣報業先驅、企業家阮朝日 人間蒸發

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