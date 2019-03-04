台灣回憶探險團》二二八都是共產黨害的？來看看蔣介石自己怎麼說

蔣介石自己都認定臺灣當時沒有共黨滲入，這群人還以此當藉口， 講出臺灣人被屠殺還要說感謝的邏輯，你就可以深刻體會這群人對發生過的事情是如何的毫無悔意兼冷血。

台灣回憶探險團

每年二二八紀念日前後，各界開始回顧二二八事件相關記憶，而至今毫無悔意的加害者集團及其支持者，也例行的進行各種詭辯。幾年下來「被殺幾萬人的都是外省人」「基隆大屠殺根本沒發生」甚至「大屠殺根本沒發生」相信大家聽到耳朵都快長繭了，今年最夯的詭辯則是「都是共產黨害的」。

其論述基礎大致是「臺共謝雪紅當時在臺灣領導一些活動，臺灣人被煽動起來暴動，如果當時「蔣公」不派兵鎮壓，臺灣可能就被赤化了，還好暴動沒成功，所以大家要感謝 「蔣公」 派兵解救臺灣」 。

謝雪紅女士，日治時期台灣共產黨（日本共產黨臺灣民族支部）創始黨員之一、中國共產黨黨員、台灣民主自治同盟首任主席，是中華人民共和國八大民主黨派的參政政治人物之一。（維基共享）

回到歷史事實，臺共在日本時代早就被徹底掃蕩得一乾二淨，臺共和中共也是各自互不隸屬的組織。到了二戰後，雖然臺共藉著國府治理無能意圖發展勢力，但仍不成氣候。在二二八事件發生後，3月7日蔣介石在日記上記載「自上月廿八日起，由臺北延及至全臺各縣市，對中央及外省人員與商民一律毆擊，死傷已知達數百人之眾，陳公俠不事先預防又不實報，及至事態燎原，乃始求援，可嘆。特派海陸軍赴臺增強兵力，此時共匪組織尚未深入，或易為力，惟無精兵可派，甚為顧慮。」

隔年國共內戰趨勢逐漸明朗，傳出美方有將臺灣轉交聯合國、盟軍、或美國直接託管、甚至獨立的打算，蔣介石派員向麥克阿瑟溝通，當時抄錄的事略稿則記載 「…臺灣迄無共黨力量之滲入」 （如圖右： 國史館典藏號：002-060100-00253-020，蔣中正總統文物）

國史館典藏號：002-060100-00253-020，蔣中正總統文物

蔣介石自己都認定臺灣當時沒有共黨滲入，這群人還以此當藉口， 講出臺灣人被屠殺還要說感謝的邏輯，你就可以深刻體會這群人對發生過的事情是如何的毫無悔意兼冷血，這才是為什麼過去這類令人髮指的事件，社會至今無法平復最根本的原因。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 二二八都是共產黨害的？來看看蔣介石自己怎麼說

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