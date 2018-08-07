台灣回憶探險團》廣告不能提的陳文成教授，到底是誰？

30幾年過去，威權體制下站在第一線的執行者依然活躍於政壇，而殺害陳文成教授的兇手依舊逍遙法外。到了2018年，在不確定有意無意被廣告所影射的陳文成，依然是不能說、可能會惹上麻煩的禁忌。

（圖左，引用自全聯中元節廣告畫面）

中元節將至，全聯推出廣告，以暗示已離世，「最難請的代表」神祕主角，說出對白「我真的很不相信他們會這樣」。之後更開啟臉書、IG帳號「Allen Chen」，設定為1950年1月出生、1968～1972年就讀臺灣大學，種種線索被網友解讀劇中主角為1981年返國在臺大校園離奇死亡的陳文成教授，死亡年份也與劇中鏡子上的年份符合，引起風潮。

不料發佈後不到一天，全聯以「影片中的人物設定並未取材、影射特定的真實人士」、「一向不觸碰政治議題，期盼各界不要過度聯想」為由將廣告下架。究竟這位這麼敏感的人物「陳文成」，到底是誰？

男子資料中的出生年月、就讀台大時間等，都與陳文成的背景不謀而合。（圖取自Allen Chen臉書）

1981年，時任美國卡內基美隆大學統計系助理教授的陳文成，返台探親。由於其支持臺灣為主體的立場、贊助黨外雜誌，而被中華民國政權警備總部盯上，於7月2日遭到約談。7月3日清晨，陳文成被人發現陳屍於臺大圖書館旁，美好的前途與家庭均破碎。據來臺調查之美國法醫魏契（Cyril Harrison Wecht）看法，陳文成遭謀殺，死因為生前高樓墜落，但中華民國官方則宣稱陳是「畏罪自殺」。

陳文成的姊姊陳寶月，在「我的弟弟陳文成」一文中提到：

「他興沖沖千里攜妻帶兒趕回家鄉，希望奉獻所學，作育英才，結果，他奉獻了他的生命做祭品，鋪直了台灣的民主道路。

七月二日，素貞打電話給我，說三個警總的人來家裡，帶走了陳文成。我是那麼天真，不知事態嚴重。心想，陳文成只是個讀書人，又沒做什麼壞事，或許很快就會回來吧。

七月三日，我出門辦事，順便去看素貞，她說陳文成還沒回來。我們開始擔憂了。白教授幫我們打電話去警總問，警總的人說，早上八點就放人了。我們說，可是人還沒有回來。警總的人很不耐煩的說，腳長在他身上，去哪裡，我們怎麼知道。

中午，素貞和她父親又趕到警總找人。警備總部裡每個人都搖頭，說不知道。問他們姓什麼，每個人都姓ㄑㄧㄤˊ。陳素貞的父親很憤怒，大聲說：「是強盜的強嗎？」

下午兩點多，有人打電話到家裡，說有個海外學人，被車撞死，屍體現在擺在台大醫院太平間。我先生馬上趕去台大醫院，還是找不到陳文成。

過了一會兒，古亭分局打電話叫我們去做筆錄。我父親和素貞趕過去，看到陳文成的手錶、衣服和鞋子。警察說，屍體在殯儀館，「你們自己去看吧。」

我父親又趕去殯儀館，一看到屍體，他的直覺是：「阿成是被打死的！」陳文成兩隻手腕有被緊綁的痕跡，雙手和頸部都是刺洞，皮帶繫在胸前，大腿瘀青，背部有二十幾公分的裂痕，眼睛睜得大大的……

我沒有去看陳文成的屍體。我不敢看，不忍心看。弟弟，沒看到你的屍體，我還可以騙自己說你一直在美國教書。

從殯儀館回來後，家裡電話已被封鎖，全部打不出去。七月四日，中和的家，被團團圍住，從屋頂到樓下，站滿了特務。電話也被竊聽，我們對友人說要開記者會，十分鐘後，警察就打電話來說，不准記者採訪。我們也覺得沒什麼用，我們說張三，他們寫李四。母親日夜哭泣，父親也是，一想到什麼，就哭了。不斷有恐嚇電話打來，親戚非常害怕，不敢上門……

我第一次了解多年前父親提到二二八事件時的恐懼和悲哀。」

事件爆發後，曾衍生美聯社記者遭時任新聞局長宋楚瑜刁難取消採訪證的插曲。30幾年過去，威權體制下站在第一線的執行者依然活躍於政壇，而殺害陳文成教授的兇手依舊逍遙法外。到了2018年，在不確定有意無意被廣告所影射的陳文成，依然是不能說、可能會惹上麻煩的禁忌。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團：廣告不能提的陳文成教授，到底是誰？