台灣回憶探險團》1661年7月30日 臺灣史上第一次高官棄職落跑事件

1661年7月30日，滿懷希望要來臺就任的科連克抵達安平，遠遠看到烽煙四起的圍城慘狀，決定棄職直接順風向逃往日本。這可能是臺灣史上第一次高級官員棄職落跑事件。

◎台灣回憶探險團

1661年5月，國姓爺大舉入侵荷蘭東印度公司（VOC）位於臺灣南部的據點，面對不成比例的兵力（兩萬五千 vs 一千多），VOC經歷了海戰陸戰失利、丟失了臺灣本島上的普羅民遮城（Provintia，今赤崁樓），依然英勇死守在大員沙洲上的熱蘭遮城（Zeelandia，今安平古堡所在）。

赤崁樓（維基共享）

五月中旬，國姓爺幾波由大員市鎮（今安平延平老街一帶）對熱蘭遮城發動攻城失利之後，戰役逐漸轉為長期對峙圍城的局面。

荷蘭東印度公司（VOC）臺灣總督揆一（Frederick Coyett），於事發前即不斷警告位於印尼的巴達維亞（Batavia）總部，在中國已混不下去的國姓爺很可能侵略臺灣，卻不被重視。事發後揆一只能苦等援軍，但受到季節風向影響船隻難以自臺灣航向印尼，VOC總部絲毫不知道臺灣發生什麼事，繼續在進行對揆一的權力鬥爭。6月7日，巴達維亞總部決議由科連克（Herman Klenk）為新任大員長官取代揆一，科連克出發後兩天，從臺灣逃出的快艇瑪利亞（Maria）號終於抵達巴達維亞，這時總部才知道事情大條了，但已來不及追回科連克。

7月30日，滿懷希望要來臺就任的科連克抵達安平，遠遠看到烽煙四起的圍城慘狀，決定棄職直接順風向逃往日本。這可能是臺灣史上第一次高級官員棄職落跑事件。

之後的棄職落跑事件，較有名的還有臺灣民主國時期的總統唐景崧、劉永福。

之後的棄職落跑事件，較有名的還有臺灣民主國時期的總統唐景崧（左）、劉永福（右）ㄒ（維基共享）

本文經授權轉載自台灣回憶探險團：1661年7月30日 臺灣史上第一次高官棄職落跑事件