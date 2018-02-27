台灣回憶探險團》二二八事件是「何時」開始的？！

臺灣人寄予厚望的「祖國」，不過是個長期戰亂，極端落後的五流政權。臺灣遭代管後，貪汙腐敗、掠奪侵吞、社會不公，民怨也不斷累積。在員林血案判決後不久，即爆發了二二八事件。

◎台灣回憶探險團

愈來愈多人注意到，「228事件」並不是只有1947年2月28日那天的事，而是涵蓋事件爆發後蔣介石派兵來臺3月大屠殺，以及之後長達數個月的清鄉。

但228事件是何時開始的？嚴格來說，從中華民國政權代表盟軍來臺的那一刻就開始了。

圖：1945年10月25日，各地臺灣人歡天喜地迎接「祖國」到來。（引用字吳金淼相本楊梅影像、局部，客家雲）

簡單來說，「228事件」是中華民國政權代表盟軍來臺進行軍事代管後，一連串倒行逆施的作為，使原本對新政權高度期待的臺灣人在一年內從歡欣鼓舞變成全面抓狂，之後演變成全面衝突，遭來中國派兵來臺大屠殺的整個過程，才不是中華民國政權刻意簡化的「查緝私菸衝突」。

1945年中華民國政權代表盟軍來臺後，台灣這塊土地發生了什麼事？

1945年10月31日 劫收正式展開

1945年10月31日，時隔中華民國代表盟軍來臺接受日本投降6日，行政長官公署基於財政部所公佈的「台灣省當地銀行紙幣及金融機關處理辦法」、「台灣省民營金融機關清理辦法」，開始接收日本時代株式會社「臺灣銀行」及其他一切的金融機關。

圖：1946年3月華盛頓日報報導「中國人剝削臺灣更甚於日本人」

沉浸在希望與喜樂中的臺灣人，絲毫沒有意識到，這些資產就這樣白白交到了別人手上。接下來，就是失去一切的開始…….

10月31日，該算是什麼日子？





1946年1月5日 駐左營中國軍隊撞倒孩童起衝突，持槍掃射民眾多人傷亡

1946年1月5日，臺澎要塞司令部士兵騎單車在左營撞倒小孩，不認錯還無禮責罵，居民看不下去和兵發生口角，結果不久後竟帶隊持槍返回對民眾掃射並痛毆，造成一人死亡多人受傷。

圖：1946年1月民報報導

而這距離臺灣人歡天喜地迎接中國來臺，不過才剛過兩個多月而已。

1946年2月18日 中華民國政權公佈「臺灣省接收委員日產處理委員會組織規程」

1945年8月二戰結束，盟軍統帥麥克阿瑟發佈命令，由蔣介石派員代表盟軍至臺灣接受日軍投降，在簽署條約確認歸屬前暫時代表盟軍對臺代管。10月25日，陳儀奉命來臺受降後，旋即成立「臺灣省接收委員會」進行「接收」作業，同時臺灣人正為了戰後政權更迭的美好想像欣喜若狂，認為自己將成一等公民、臺人可自治、並對於支配日本遺留的龐大資產與就業機會充滿期待。

可惜現實是殘酷的，臺灣日人公私產的接收一律透過「臺灣省接收委員會」辦理，各型日式會社先行處分，而在日僑遣返規定發佈後，隨即發佈「臺灣省接收委員日產處理委員會組織規程」主要處理規模小數量繁雜的私人資產。

而這些財產的接收事宜皆由中國人全權支配，圖為日產處理委員會公布之委員名單，裡面沒有任何一名臺灣人。在228事件期間，日產接收必須有半數以上臺灣人參與也成為其中訴求之一。

為日產處理委員會公布之委員名單，裡面沒有任何一名臺灣人。（出自國史館）

「行政長官公署制」、「日產接收」、「專賣制度」等等作為，讓臺人治臺、臺人將取代日人、甚至基本自給自足的幻想徹底破滅，換來的卻是一群落後的中國外來者支配一切原本屬於這塊土地的利益，貪汙腐敗經濟崩盤下，臺灣人美夢快速幻滅，點燃隔年228事件的火種，最終招致中國對臺大屠殺。而這些被中國外來者搜刮的土地、資源、財富，除了被中飽私囊、支應中國內戰以外，幾年後1949年上百萬難民逃亡來臺，也成為豢養或補償他們軍民的資源之一，例如至今各地大量原日治接收地地權相當比例在戰後中國移民手上變成私有。

釐清這些血淋淋的歷史教訓，並非要去仇誰恨誰，而是了解這塊土地真實發生了什麼事，我們才能更合理、更誠實的面對一切，走向真正的和諧。

1946年3月22日 臺大醫學院職員罷工，要求發行正式證書

1946年3月22日，距離二戰結束蔣介石派員代盟軍軍事代管臺灣還不到半年，因為長期無法拿到薪水，或是沒有委任狀以保障身分，臺大醫院的職員發起了罷工。根據當時的報紙，在臺大醫院工作的醫生，不僅無法撫養家庭，甚至連維持自己的獨立生活都辦不到。

因為罷診的緣故，醫學院學生無法前往實習，便向大學當局陳情，負責人卻只給出缺乏誠意的答覆，或避不見面。

顢頇的官僚體制，讓醫學院學生決議支持罷診，並主張大學民主化，其他學院紛紛響應，引起各界的高度關注。直到4月9日代理校長羅宗洛返台後問題才獲得解決，反映了當時體制的不良，同時，這也是首次學生透過報紙積極表達對校務改革的意見，迫使當局不得不妥協。

附圖為 1946年4月2日的《民報》，描述了當時醫學院學生召開學生大會，決議支持罷診，並要求當局反省。

二戰後臺人欣喜若狂歡迎中國前來接管臺灣，心中充滿各式美好想像，卻不知悲劇正要上演。臺大醫院罷工事件，不過是當時社會混亂的冰山一角。

1946年4月16日 布袋事件

1946年4月16日布袋事件，然後他們就死掉了。

1946年4月，中華民國接管臺灣約半年，原本已絕跡的各式傳染病又開始盛行。布袋庄（今嘉義布袋）爆發霍亂，政府派警員在庄內各路口佈署機槍禁止出入以隔離疫情，造成民眾恐慌。仰賴外界民生物資的小鎮遭封鎖隔離，居民只能等死，部分居民僅能靠金錢行賄才能自封鎖區外採買物資，不想坐以待斃的人嘗試衝出封鎖線竟遭機槍掃射。

圖為1940年代在布袋鹽田工作的人們，感謝團友Kuwano Wu提供。

據鍾逸人回憶錄描述：「這些求生不得坐等只有死路一條的飢民，終於不顧一切集體衝破防線，接著，槍聲和慘絕的哀嚎叫聲齊響宛如阿修羅場。」

許多關於228屠殺事件的論述，已討論到「不只是那一天」，而是延續的三月大屠殺及連續多個月的清鄉濫捕濫殺。但228事件是何時開始的？其實嚴格來說，從中華民國來接管那一天就開始了…..



1946年8月11日 新營事件

1946年，中華民國政權接管臺灣幾個月，原本已絕跡的各式傳染病又開始盛行，人心惶惶。四月發生中國溫州來臺船隻爆發疫情，不久後霍亂全臺大爆發，至七月南部已數百人死亡。



1946年8月11日（農曆7月15中元節），新營上帝爺廟盛大普渡並立戲臺演出，民眾群聚。忽然中華民國政權員警上臺以防疫為由要求禁演爆發衝突，竟對群眾開槍造成多人受傷，事端並進一步擴大，群眾包圍警局，之後更在各聯外道路圍堵前來支援的各地警力。



圖：日本時代新營郡役所

新營事件與同年布袋事件，為當年疾病再臨、社會混亂的情境縮影，也預告了隔年228事件爆發的前奏。

1946年11月11日 員林血案

1946年5月，鹿港四方醫院院長施江西遭中國員警許宗喜夥同數名中國流氓毆打成傷，並誣指其破壞公物。施江西不甘受辱提出告訴，法院傳喚許宗喜等人拒不應訊，臺中地方法院於是簽發傳票派員進行緝捕。

圖：1946年事發後兩天的民報報導，詳述此事件來龍去脈。

1946年11月11日，數名法警及十餘名地院人員前往緝捕許宗喜等人到案，竟遭另名時任警局督察的中國人陳傳風及北斗警局所長林世民亂槍射擊，多人重傷倒地、一名法警斃命，其餘法警及地院人員被中國員警集團關入拘留所。

消息傳出後輿論沸騰，中國員警在壓力下僅能釋放被其拘禁者，但身上財物早已不翼而飛。

在日本時代已經歷相當現代法治基礎的臺灣人，對於這些情境簡直歎為觀止難以想像，將此事件稱為「員林血案」，並發起「護法守法大講演會」。隔年二月在法院判決下，除林世民一人遭判刑外，其餘全數無罪或遭大赦免罪。

臺灣人寄予厚望的「祖國」，不過是個長期戰亂，極端落後的五流政權。臺灣遭代管後，貪汙腐敗、掠奪侵吞、社會不公，民怨也不斷累積。在員林血案判決後不久，即爆發了二二八事件。

釐清這些血淋淋的歷史教訓，並非要去仇誰恨誰，而是了解這塊土地真實發生了什麼事，我們才能更合理、更誠實的面對一切，走向真正的和諧。

覺得島內的各種論述立場太鮮明？那來看看今年國史館的新書《解密．國際檔案的二二八事件：海外檔案選譯》，從事件前後海外相關記載，看看當時臺灣發生了什麼事。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團：二二八事件是「何時」開始的？！