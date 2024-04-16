社論》中國的野心催化了東亞集體防衛

按鄧小平等共產黨領導人盤算，中國崛起，應是「韜光養晦、絕不當頭」。然而，習近平當權之後，策略為之大變，以「戰狼外交」四處爭鬥，導致東海、南海、印度洋等各國不安，還挑戰西方主導的國際戰後秩序，甚至企圖取美國而代之。習近平野心暴露，激發美國反制行動，川普以貿易戰開啟，拜登繼之，但策略有別；川普傾向於獨斷獨行，外交老手的拜登，以結合志同道合國家一起行動。就在上週，世人看到拜登對付中國戰略的具體進展。

美國、日本、菲律賓三國領袖，史無前例地在華府舉行聯合會議，同意深化同盟關係，擴大安全與經濟合作，也針對中國在台海等周邊海域所作所為發出明確訊息，共同反擊。有如拜登公開宣示，美國對日、菲的防衛承諾如鋼鐵般堅定，美、菲共同防禦條約適用南海衝突；日本岸田首相受訪也強調，「台灣的安定很重要」。三國領袖會議前一天，拜登與岸田雙邊會談，商討了中國軍事和經濟侵擾，且宣布一連串措施，促進美、日在經濟、安全、太空探索等多方面合作。華府上週的領袖會議，包括雙邊或三邊，許多措施都與中國有關。

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顯然，習近平的擴張主義和脅迫鄰邦，已促成美國把日、菲拉在一起，「中國的強勢，正在催化新的集團形成」，以因應其在經貿、科技和軍事的威脅。有如白宮國安顧問蘇利文所強調：這遠不只是安全問題，還攸關經濟、科技、基本建設及外交。

日本的轉變攸關重大，眾所矚目。岸田的華府之行，與美國達成多項共識。其中有軍事的，即建立聯合防衛委員會，提升軍事指揮與協同體系，並考慮讓日本加入澳、英、美三方安全夥伴關係（AUKUS），被視為《美日安保條約》一九六○年簽訂以來，雙邊安全同盟的最大規模升級。同時，兩國達成七十多項包括人工智慧、科技產業供應鏈、子彈列車、清潔能源等合作，並助日本二○三○年搶先中國為亞洲第一而登陸月球。

雙邊關係重大提升，兩國領袖所見略同。對拜登來說，希望在十一月美國大選前，為美、日關係盡可能地注入更多持久性；岸田同樣期盼經由雙邊經濟與安全的制度升級，降低兩國政黨輪替所可能導致的變卦。拜登就此宣示，艾森豪總統六十年前關於美、日「堅不可摧的夥伴關係」承諾已然實現。岸田十一日在美國國會發表演說，也為此提出最佳註解。他強調，中國已構成「戰略性挑戰」，美國對繼續承擔維護國際秩序的成本似有遲疑，儘管「一個國家肩負大任是何等沉重」，他呼籲美國克服擔當全球領導角色的「自我懷疑」，日本「將與美國同在」，共同承擔重責大任。

必須強調，有別於北約盟國形成的跨大西洋單一集團，美國現今所推動的，看來較接近由不同盟友組成國際安全防衛系統。具體言之，結合三、四個志同道合國家，建構多層次因應架構；雖未點名，顯然劍指中國。AUKUS是其例，強調印太地區共同目標的美、日、印、澳四方安全對話（QUAD）亦屬之；未來與南韓、菲律賓也可能出現類似安排。菲國總統小馬可仕於高峰會後申明，三方簽署的合作協議極具重要性，將改變區域、東南亞國家協會（ASEAN）和南海動態；美國國防部長奧斯汀也強調，美、菲合作對區域集體安全至關重要。事實上，按合作協議，美、日將投資菲國鐵路、港口現代化等基本建設、乾淨能源、半導體供應鏈、農業經濟，這不僅是七國集團（G7）前年六月提出「全球基建和投資夥伴關係」在印太地區實現的首例，也將有助相關國家因應中國的威逼利誘。

受制國際外交現實，台灣未能在鄰近地區的上述國際安排直接參與。另一方面，由於習近平野心和脅迫手段盡出，台海安全及台灣捍衛全球民主自由的表現備受關注，包括G7、歐洲議會、歐美、澳、印、日、韓等國家，對台海安全的關切溢於言表，屢次公開表明。上週雙邊及三邊高峰會期間，我海軍司令唐華也在華府訪問，出席研討會，並應邀與美國海事領域將領閉門交流。所有這些，台海局勢世所矚目，台灣得道多助，都因中國野心張狂、騷擾脅迫、製造麻煩，有以致之。

從而，美國正積極協助台灣，建立足以抗拒中國侵略所需的防衛實力。在致力自衛自保之路，我國的弱點之一，是內部總有居心叵測之徒，與野心中國唱和。前總統馬英九上週的「馬習二會」演出，廣遭撻伐，凸顯了公眾看穿過氣政客的愚人愚行。

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