晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》中國的野心催化了東亞集體防衛

2024/04/16 05:30

按鄧小平等共產黨領導人盤算，中國崛起，應是「韜光養晦、絕不當頭」。然而，習近平當權之後，策略為之大變，以「戰狼外交」四處爭鬥，導致東海、南海、印度洋等各國不安，還挑戰西方主導的國際戰後秩序，甚至企圖取美國而代之。習近平野心暴露，激發美國反制行動，川普以貿易戰開啟，拜登繼之，但策略有別；川普傾向於獨斷獨行，外交老手的拜登，以結合志同道合國家一起行動。就在上週，世人看到拜登對付中國戰略的具體進展。

美國、日本、菲律賓三國領袖，史無前例地在華府舉行聯合會議，同意深化同盟關係，擴大安全與經濟合作，也針對中國在台海等周邊海域所作所為發出明確訊息，共同反擊。有如拜登公開宣示，美國對日、菲的防衛承諾如鋼鐵般堅定，美、菲共同防禦條約適用南海衝突；日本岸田首相受訪也強調，「台灣的安定很重要」。三國領袖會議前一天，拜登與岸田雙邊會談，商討了中國軍事和經濟侵擾，且宣布一連串措施，促進美、日在經濟、安全、太空探索等多方面合作。華府上週的領袖會議，包括雙邊或三邊，許多措施都與中國有關。

顯然，習近平的擴張主義和脅迫鄰邦，已促成美國把日、菲拉在一起，「中國的強勢，正在催化新的集團形成」，以因應其在經貿、科技和軍事的威脅。有如白宮國安顧問蘇利文所強調：這遠不只是安全問題，還攸關經濟、科技、基本建設及外交。

日本的轉變攸關重大，眾所矚目。岸田的華府之行，與美國達成多項共識。其中有軍事的，即建立聯合防衛委員會，提升軍事指揮與協同體系，並考慮讓日本加入澳、英、美三方安全夥伴關係（AUKUS），被視為《美日安保條約》一九六○年簽訂以來，雙邊安全同盟的最大規模升級。同時，兩國達成七十多項包括人工智慧、科技產業供應鏈、子彈列車、清潔能源等合作，並助日本二○三○年搶先中國為亞洲第一而登陸月球。

雙邊關係重大提升，兩國領袖所見略同。對拜登來說，希望在十一月美國大選前，為美、日關係盡可能地注入更多持久性；岸田同樣期盼經由雙邊經濟與安全的制度升級，降低兩國政黨輪替所可能導致的變卦。拜登就此宣示，艾森豪總統六十年前關於美、日「堅不可摧的夥伴關係」承諾已然實現。岸田十一日在美國國會發表演說，也為此提出最佳註解。他強調，中國已構成「戰略性挑戰」，美國對繼續承擔維護國際秩序的成本似有遲疑，儘管「一個國家肩負大任是何等沉重」，他呼籲美國克服擔當全球領導角色的「自我懷疑」，日本「將與美國同在」，共同承擔重責大任。

必須強調，有別於北約盟國形成的跨大西洋單一集團，美國現今所推動的，看來較接近由不同盟友組成國際安全防衛系統。具體言之，結合三、四個志同道合國家，建構多層次因應架構；雖未點名，顯然劍指中國。AUKUS是其例，強調印太地區共同目標的美、日、印、澳四方安全對話（QUAD）亦屬之；未來與南韓、菲律賓也可能出現類似安排。菲國總統小馬可仕於高峰會後申明，三方簽署的合作協議極具重要性，將改變區域、東南亞國家協會（ASEAN）和南海動態；美國國防部長奧斯汀也強調，美、菲合作對區域集體安全至關重要。事實上，按合作協議，美、日將投資菲國鐵路、港口現代化等基本建設、乾淨能源、半導體供應鏈、農業經濟，這不僅是七國集團（G7）前年六月提出「全球基建和投資夥伴關係」在印太地區實現的首例，也將有助相關國家因應中國的威逼利誘。

受制國際外交現實，台灣未能在鄰近地區的上述國際安排直接參與。另一方面，由於習近平野心和脅迫手段盡出，台海安全及台灣捍衛全球民主自由的表現備受關注，包括G7、歐洲議會、歐美、澳、印、日、韓等國家，對台海安全的關切溢於言表，屢次公開表明。上週雙邊及三邊高峰會期間，我海軍司令唐華也在華府訪問，出席研討會，並應邀與美國海事領域將領閉門交流。所有這些，台海局勢世所矚目，台灣得道多助，都因中國野心張狂、騷擾脅迫、製造麻煩，有以致之。

從而，美國正積極協助台灣，建立足以抗拒中國侵略所需的防衛實力。在致力自衛自保之路，我國的弱點之一，是內部總有居心叵測之徒，與野心中國唱和。前總統馬英九上週的「馬習二會」演出，廣遭撻伐，凸顯了公眾看穿過氣政客的愚人愚行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書