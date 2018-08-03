台灣回憶探險團》想捍衛中華民國？其實你還有很多選擇。

志向這麼偉大的你們，應該不會放著真正的仇家中國不管，一面「吃著公糧喝著高粱，安穩度日」，一面把責任都推給當年收留你們免於被全殲的臺灣吧？

◎台灣回憶探險團

長期以來，黨國價值始終理所當然的認為臺灣有義務去解決他們的問題。早期宣稱臺灣是他們用來「反攻大陸」的「復興基地」，後來又說「臺灣是中國民主化的希望」，因為臺灣的民主成果可以作為中國走向民主的動力。

圖中即為這種思想的經典案例，報載某軍官宣稱「執政的一切荒謬不值得守護」選擇退伍，他真正覺得「中華民國已經名存實亡」，自己年紀也不小了，應該聽同袍所勸「吃著公糧喝著高粱，安穩度日」（翻譯：能撈就撈、能混就混） 。「但我就是沒辦法不去想，不去想國家已經名存實亡，不去想當今執政的一切荒謬，絲毫不值得守護。於是我只能選擇退伍。因為我是中國人，中國人不能為分離主義而戰。」

圖中即為這種思想的經典案例，報載某軍官宣稱「執政的一切荒謬不值得守護」選擇退伍，他真正覺得「中華民國已經名存實亡」，自己年紀也不小了，應該聽同袍所勸「吃著公糧喝著高粱，安穩度日」 。（截圖自邱裕弘臉書）

這聽起來十分無奈的言論，說得好像中華民國被從中國趕出來的失敗都是臺灣人害的，想要復興則都是臺灣人的責任。

當然要認同什麼，都是每個人的自由，必須予以尊重。他們中華民國被中共所滅，逃亡來臺，被長期愚民統治的臺灣人又逐漸醒來，懶得幫他們「反攻大陸」了，但想要復興中華民國除了妄想臺灣人無償支援以外，明明還有很多方法，真的不用那麼絕望。

最簡單的，搭個飛機過去，從在當地辦黨外雜誌開始，訴求你們的大陸被萬惡共匪竊據好慘，大家快站出來，這應該一點都不難吧？

然後可以試試組黨，突破黨禁、報禁，真要勇敢一點，直接號召武裝革命、人民揭竿而起也可以。

哦？這樣會被抓去槍斃、全家會被滅門是嗎？ 既然這麼愛中華民國，文章都寫到那麼慷慨激昂了，這麼一點小犧牲應該不算什麼吧？

當年臺灣人不就是付出被你們屠殺、監禁、滅門、暗殺、白色恐怖等等代價，才慢慢走向民主的嗎？

最愛酸臺灣人沒種獨立的你們，這些應該都是小菜一碟吧？

志向這麼偉大的你們，應該不會放著真正的仇家中國不管，一面「吃著公糧喝著高粱，安穩度日」，一面把責任都推給當年收留你們免於被全殲的臺灣吧？

禮義廉...？！

編按，邱裕弘臉書原文如下：

當初從軍，是因為相信中華民國的存在不止在過去，對於整 個中國的未來仍有其意義─作為中國人實行民主的示範，臺 灣過的越好，便越能吸引整個民族向民主自由靠近。在此信 念上，願為國去奉獻，去犧牲。



但今天這一切的價值都已經不再有，可預見的未來也沒有復 興的機會。國旗依舊，忠烈祠的祭祀依舊，莒光園地仍解讀 先賢先烈的犧牲是保衛國家，但祂們代表的精神何在？怎麼 可能林覺民之死是為了割據？



分離主義讓這一切都失去意義。但他們已經勝利了，無論是 在論述上、政治上、經濟掠奪上，他們得到全面的勝利，而 今島內再也沒有誰能挑戰他們。他們緊抓國家賦予的權力， 然後摧毀破壞一切立國的基礎與精神，他們帶著國家走到懸 崖邊緣，然後宣稱自己能飛。



我真正覺得中華民國已經名存實亡。年紀不小了，其實也自 知該由同袍所勸，看淡這些紛擾，吃著公糧喝著高粱，依舊 能夠安穩度日。



但我就是沒辦法不去想，不去想國家已經名存實亡，不去想 當今執政的一切荒謬，絲毫不值得守護。於是我只能選擇退 伍。



因為我是中國人，中國人不能為分離主義而戰。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團：想捍衛中華民國？其實你還有很多選擇。