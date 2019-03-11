台灣回憶探險團》【歷史上的今天】 1947/3/11臺灣第一位哲學博士-林茂生

究竟林茂生為何遇害？又那段時間臺籍菁英一個接一個消失是個案謀殺的巧合？還是更高層有計畫的剷除？這些疑問，都有待落實轉型正義給我們一個交代。

台灣回憶探險團

你知道臺灣第一位哲學博士，第一位留美博士是誰嗎？

答案是1887年出生在臺南的林茂生。林茂生博士自幼聰穎過人，他不但是臺灣第一位東京帝大文學士、第一位留美（美國哥倫比亞大學）博士、也是臺灣第一位哲學博士。他精通英文與德文，回臺後曾在臺南高等工業學校（今成功大學）任教，並擔任圖書館館長。

林茂生的哲學博士學位論文。（維基共享）

面對日本時代帶來的社會、文化衝擊，臺人遭遇的階級差異，林茂生始終認同中華民國。二戰結束日本戰敗，林茂生於臺北中山堂發表慶祝演說，迎接他期盼已久的一刻到來。接著擔任臺灣大學先修班主任、哲學系教授、代理文學院院長，並創辦「民報」。

沒想到寄予厚望的「祖國」帶來的，卻是災難的開始。原本戰後初期臺灣一片復甦的景象，不到半年就邁向經濟崩盤、工業停擺、民不聊生、治安敗壞、疾病橫行的窘境，隔年（1947）爆發了228事件。

在228事件爆發後的3月，除了中國軍隊大肆屠殺臺灣人，同時臺灣菁英如被寫入死亡筆記本一般，一個接一個人間蒸發。3月11日，林茂生被兩位持槍人士帶走。據聞當時林認為自己沒有做錯什麼事，不會有事，沒想到就此一去不回。事後推測可能在被帶走當天或隔幾天就遭到處決，至今依然下落不明。而事件期間人在臺灣的蔣經國竟發電報給蔣介石，提及「親美派」林茂生、廖文毅等人企圖向美調度資金與槍枝獲允諾等等情報（實際均非事實）。



究竟林茂生為何遇害？又那段時間臺籍菁英一個接一個消失是個案謀殺的巧合？還是更高層有計畫的剷除？這些疑問，都有待落實轉型正義給我們一個交代。可惜當我們期待加害者集團以負責的態度面對，得到的答案卻是叫囂「滅東廠」+翻桌，對過去毫無絲毫反省的態度，也使社會糾結在傷痛中無法平復。



3月11日，緬懷逝去的臺灣菁英，林茂生博士。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 【歷史上的今天】 1947/3/11臺灣第一位哲學博士-林茂生

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