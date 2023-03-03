自由開講》藍營議員撂話停辦二二八紀念日，輕視歷史記憶的重要性又搞錯方向！

邱志偉

有位藍營議員提案停辦二二八紀念日，令人痛心無比。談到歷史，我相信沒有人能自居單一角色，或能站在上帝視角詮釋各種事件。但有件事情可以肯定的是，歷史記憶絕不能被遺忘，因為遺忘將可能帶來威權重返，甚至民主倒退，台灣沒有任何一點這樣發展的空間。

台北市長蔣萬安昨以市長身份，為二二八事件道歉，但途中遭民眾抗議要求下跪道歉，令國民黨台北市議員鍾沛君（中）撂話，將提案台北市明年起停辦官方二二八追思會！（中央社）

二二八事件曾有數十年時間都是禁忌，特別是在兩蔣時代，提起二二八是殺頭之罪。二二八代表的除了是1947年開始的白色恐怖時期，甚至常被人遺忘的是，美麗島事件後發生的林宅血案，同樣是在二月二十八日。轉型正義的工作片刻也不能耽擱，我上週也才撰文強調過，要找出真相，要還原歷史，還有無數黨國時期的歷史檔案依然不見天日，許多文字、姓名遭到抹去，而解決問題是我們這世代的使命。

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監察院才剛提出林宅血案調查報告，內容直接指向還有國家機關對於重要政治檔案隱而不談，目的就是要我們遺忘，要讓真相永遠難明。假若真的這麼清白，為何當年監控林宅、監聽電話，竟還可以讓林宅發生慘案，兇手從容打電話，甚至警總指揮媒體提供錯誤資訊，汙衊黨外人士。這些資訊、兇手都必須要被找出，這是我們活在民主自由時代的功課，因為沒有民主前輩的努力，台灣不可能走出戒嚴。

歷史記憶的重要就在於，我們不能忘掉來時路。台灣的民主自由不是憑空而來，為何蔣經國願意解嚴，若不懂歷史還真會相信他是民主先生，卻忘記1950年代罪風聲鶴唳的白色恐怖案，到美麗島事件、陳文成案、林宅血案時蔣經國的責任。假若真能將歷史真相盡可能還原，我們才能了解獨裁者全貌，才能對其所為脈絡理解更全面、更透徹。了解其全貌，我們不誤解民主的道路，不誤解蔣經國的民主程度，甚至不會誤解民進黨是蔣經國催生的謬論。

日經新聞的報導，對於國軍的評論，國內有許多人看了不高興，我也可以理解國軍部隊多數是愛台灣、愛國的。但我們也必須了解，國軍頻傳的共諜案確實會帶給台灣重要盟友日本的錯誤印象。當年二二八血腥鎮壓，是以剿共之名來台灣，如今若有人想投共，那不是更對不起當年犧牲的許多台灣先賢。我也期許國防部、退輔會等單位，不要氣餒，反而要更加倍自省，國軍絕不可再有共諜，台灣軍人的軍魂不該被少數人所汙，保衛民主台灣的主權獨立應該是最重要職責。

我們以血淚換取今日的生活，讓台灣依然獲得許多民主自由國家的肯定，最重要的就是民主。而要守護民主，就要對歷史有記憶，不忘來時路，台灣未來世代子孫才能不再讓威權重返、不讓懷念戒嚴成為風潮，永遠不讓獨裁時代重回我們心愛的土地。

（立法委員）

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