自由開講》立法院新會期的期許

邱志偉

立法院在2月17日正式開議，以「溫暖而堅韌」作為施政主軸的陳建仁內閣將首度到立法院進行施政報告，並接受立委質詢。從行政院提供的施政報告來看，溫暖堅韌將是陳內閣的主軸。從目前朝野關係緊張，疫情逐漸走向常態化的時候來看，溫暖是很重要的特色。但溫暖不是退讓，民進黨作為執政黨，該要有所堅持的政策，就要捍衛價值，要用一年拚二年的精神，讓行政、立法在大選開始前最後一個關鍵會期，共同繳出全民有感的施政成績單。

首先，我還是要呼籲中國國民黨不要為杯葛而杯葛，我相當訝異聽到國民黨說，以前行政院長都不是第一次就順利上台施政報告，所以這次也不能例外。這種論述若成立，按照過去戒嚴時期，國民黨在立法院輾壓表決方式，是否也都要拿出來討論？國民黨不要為了版面，犧牲代議士寶貴問政的時間，何況國人期待的全民共享條例及預算都還要立院通過，國民黨多浪費一天時間，就是跟人民過不去！

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行政院長陳建仁（中）上週五（17日）首次進入立院議場準備進行施政報告，國民黨團卻佔據議場進行杯葛，讓院長無法順利上台報告。（資料照）

再者，我要跟內閣閣員們喊話，操守務必要嚴加注意。做為內閣閣員，是政府的高階文官，許多部會掌管數百億的預算，對於私德分際務必要知所進退。該要避嫌就要留意，若做不到的人，大可不必到朝為官。民進黨強調「清廉、勤政、愛鄉土」的執政價值，這是前輩留給民進黨重要的資產，也是警惕。一個政黨要建立執政價值，非常的困難，但是想要摧毀它，只要幾起零星案件，只要幾個人中箭落馬，辛苦累積的成果便轉眼成空。

中央執政是民進黨走了許多年，流過無數血汗才贏得人民信任，閣員們不論是否民選出身，都要謹記，更要警惕自己得來不易的執政機會。我們接下來還有千斤重擔要扛，有全民共享的6000元要處理，有後疫情時代的經濟復甦要打好根基，沒有時間再為了內閣形象奔命。民進黨要處理很多重要議題，必須要有良好的根基，全民才會信任。防疫如此，執政亦然。

最後，在立法院新的會期裡面，我希望政府在經濟政策、轉型正義、國防資安等議題上，務必要加強努力。一個會期或許時間有限，但大方向目標抓好，我相信還是能夠完成許多工作，為民進黨執政成果再創標竿。經濟面向上，要注意後疫情時代，哪些產業是有機會復甦，觀光、航空等產業配套有沒有做好。轉型正義則是必須在民進黨完全執政下，才能夠做好的重要工作，我們無法預知明年選舉成果，但至少我們可以確信，至遲到今年結束前，民進黨的多數執政不會改變，許多正名、轉型正義的賠償或配套措施應當盡早到位。至於這陣子層出不窮的軍紀問題，軍方要繃緊神經，特別是防堵共諜、確保資安上務必加強努力！

立法院本屆已經到第7會期，時間不多，各種福國利民的法案與政策，我希望朝野合作，為台灣的進步、團結齊心努力。我也要再向內閣團隊喊話，「其身不正，雖令不從」，操守將是決定我們施政成敗的關鍵。期望新會期，民進黨執政帶來新氣象，執政團隊早日帶領民進黨走出去年大敗的谷底，繼續守護台灣下一個四年！

（立法委員）

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