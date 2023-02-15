自由開講》肯定賴清德主席的改革決心

邱志偉

民進黨主席賴清德日前宣示在黨內成立學位審查小組，從嚴檢視每位候選人的學位論文，此舉引來黨內外的質疑，著實令人憂心不已。民進黨所有同志必須意識到，去年我們是在何處跌跤，論文問題重傷的不只是年輕人、中間選民對民進黨的信任，更讓黨內許多認真寫論文者，也被人用有色眼鏡檢視。民進黨眼下面臨的種種問題，賴主席眼下工作是在處理戰場，正視去年至今社會對黨的非難，我相信唯有做好黨的除弊工程，社會才能給民進黨公允的評價。

日前民進黨召開中執會，會後黨主席賴清德召開記者會說明學位論文查對機制，也呼籲朝野政黨一同解決學倫問題。（資料照）

去年地方選舉民進黨遭遇空前挫敗，蔡主席請辭負責之後，黨非常需要一位能夠接受民意、處理爭議，有魄力、有決心的領導者，來帶領民進黨走出困境。去年底選後，民進黨隨後陷入議長選舉爭端，還有始終揮之不去的論文陰霾，一再有黨內重量級成員遭各校撤銷學位。這些都是不爭的事實。我去年呼籲賴副總統在這時候扛起重擔，就是認為賴清德有足夠的行政、立法的歷練，從政表現有目共睹外，更重要的是他有改革的魄力。

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賴清德在參選黨主席的過程中，全國跑透透傾聽民意，讓來自四面八方的人都可以近距離對他提出各種批判。我曾親臨現場，看到許多人對民進黨恨鐵不成鋼，講出很多心聲，賴清德在這麼多場會談中，我從未看見他有一絲疲態，對於再難聽的謾罵，他都裡解為「民眾對黨還有期許才願意說出口」。大家要知道，座談會的部分時間，台灣剛好處於極冷的低溫，很多人是特別從外縣市來，只為跟賴清德說句話，我也相信他都認真的聽進去了。

在這麼多場會談中，民眾最痛心的就是民進黨招牌變質，過去清新、正面形象的黨似乎讓選民有些困惑。所以賴主席一上任後，中執會馬上就處理正副議長選舉的問題，該移送停權他也沒有遲疑。

這次論文事件也是一樣，根據守護台灣教育平台的民調顯示，75%的學生認為學倫問題會影響他投票意向，民進黨若不重手處理，年輕票必然遠去。賴主席沒有選擇一條投機的路，例如請大家簽名宣誓沒問題就當沒事，而是要求所有人都必須送審學位論文，這是展現民進黨大開大闔的決心。既然我們有自信抄襲、代寫狀況沒有比國民黨嚴重，那交給審查小組確認後自清，未來質疑國民黨不也才更能理直氣壯。

改革是辛苦的，改革不是在請客吃飯，也不是在討好誰，而是面對問題、解決問題。寧可用或許沒那麼機智的方法處理問題，但也絕對好過把問題視而不見。就跟我們打完一場球賽、考完一次考試也都會回頭檢討一樣，選戰打輸了，也該檢討輸在哪，痛定思痛才能重新再戰。2024年總統暨立委選舉，將是民進黨最重要的政權保衛戰，堪比「史達林格勒保衛戰」，賴主席的改革之路一定會走到深水區，盼黨內同志務必以大局為重，給賴主席的改革更多支持，我相信社會必定不吝於給民進黨掌聲，政權保衛戰才有一搏的機會！

（立法委員）

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