自由開講》壯大台灣 確保和平

林正二

為因應藍營喊出「投民進黨票，年輕人上戰場」的2024總統選戰策略，繼賴副總統去年12月提出「和平保台」主張後，蔡總統日前也表示，在理性、平等及相互尊重下，政府願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、能促進區域和平穩定的可行之道。

雖然國民黨也一直強調維持兩岸和平穩定的重要性，但藍綠和平訴求最大的不同點，在於綠營是不斷壯大台灣的國防、外交與經貿力量，以實力為後盾，在堅決護衛主權與民主制度原則下，以平等地位，跟中國對話，確保台灣的和平。藍營則是在馬總統執政時，不斷減少對美軍購、縮減兵役任期與減少軍事訓練與演習，削弱我國防力量，不斷跟中共唱和，默認會走向被中國統一的九二「一中」共識，卑躬屈膝的向中國謀求和平，無法維護台灣的主權與民主制度。

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小英總統執政後，除不斷加強對美軍購、國防武器自製、軍事演習與訓練等強化自我防衛力量外，去年更宣布恢復一年兵役，提出以強化全民國防為戰略目標的兵力結構調整規劃，增加新武器操作訓練、實彈化訓練課程與聯合演訓，並提高義務役的待遇，全方位加強我國防力量。

為因應藍營喊出「投民進黨票，年輕人上戰場」的2024總統選戰策略，繼賴副總統（右）去年12月提出「和平保台」主張後，蔡總統（左）日前也表示，在理性、平等及相互尊重下，政府願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、能促進區域和平穩定的可行之道。（美聯社）

國際防衛方面，美國正全力推動印太戰略，聯合日本、澳洲、南韓、印度與歐洲的主要盟友對抗中國，將中國視為安全挑戰，以確保印太地區的自由開放以及台海的和平穩定。拜登上台後，四次宣布如中共侵台，美國將軍事介入，協助台灣抗中，並將台灣視為北約準軍事同盟國。最近美國更在鄰近台灣的菲律賓北部增設4個軍事基地，並重啟在關島的陸戰基地及強化琉球的軍事佈局；日本一再重申「台灣有事即日本有事」，不斷加強美日同盟與自衛力量。

就美國戰略利益來說，美國會竭盡所能防止「台灣成為中國的一部分」。因為台灣是美國西太平洋防禦鏈的重要樞紐，更是美國最重要的亞太盟邦—日本在西太平洋的生命線，如果台灣陷入中國的「一中框架」中，最後成為「中國的一部分」，將使得台灣海峽成為中國內海，日本的海洋防線與日、歐等各國經貿輸送路線將被中國操控，美國也會被迫退出西太平洋，嚴重損害其在亞太地區的戰略利益。

對美外交與經貿方面，繼裴若希去年訪台、美衛生部長、國務次卿以及多位重量級國會議員與前印太司令相繼訪台後，甫上任的美國眾院議長麥卡錫計劃今年訪台。隨著台積電在美國設廠，協助美國加強發展半導體產業，我國已跟美國展開美台貿易暨投資架構協定談判，為台美自由經貿協議的簽訂，打下厚實基礎，建構了穩固堅實的台美「互利共生」基礎，有利於美國協助台灣抗中保台。

此外，小英總統日前已跟捷克準總統帕維爾通電話，眾議院議長艾達莫娃將於三月廿五日訪台；不管中國如何威脅捷克，台、捷因有共同的自由、民主普世價值，以及高科技、經貿上的共同利益，兩國已發展至準外交關係。

歐洲議會去年表決通過，歐盟「共同外交暨安全政策」、「共同安全暨防禦政策」執行報告決議案，強調台灣為歐盟關鍵伙伴及印太地區民主盟友，支持在台辦事處正名，呼籲中國停止對台軍事威脅；並與台灣合作促進人權、數位經濟發展，以及簽署經貿合作協定，去年不斷有歐洲議會議員訪台；為加強印太戰略功能，抗衡中國，英國與日本去年簽訂同意「互惠准入協定」，允許雙方在對方境內部署武裝部隊。

在台灣不斷加強國防力量，擴展外交，以及我跟全球民主國家的軍事與經貿合作越來越緊密的情形下，由於我國半導體產業牽動全球經濟，是美歐日等民主國家發展經濟不可或缺的高科技與國防產業重要物質，加上台灣重要的地緣戰略位置，是亞洲的民主楷模，中國如武力犯台，除了我將強力反擊、美日出手援助，重創中國外，全球民主國家亦將全力支援我國，以嚴厲的經貿手段制裁中國，中國大陸的經濟將倒退三十幾年、瀕於崩潰，危及中共政權。因此，中共如發動台海戰爭，勢將與世界為敵，為自己與人民帶來大災難，中國應知所進退，跟台灣和平共處，才能持續發展繁榮。

然而，由於國內藍白政客為了政治利益，不但沒譴責中共對台灣的武力威嚇，反而污衊執政黨引發戰爭，不斷地跟中共裡應外合、聯共制台，恐嚇台灣人民「首戰即終戰」，大為削弱台灣抗共保台、維護和平的力量，而讓中共有機可乘，可以用武力威嚇、不戰而降的方式，逼迫台灣投降。如果是這樣，未來台灣被中共奪走後，我們不僅將失去最珍貴的自由民主生活，司法也將被政治控制，人民財產與生命沒保障，而且全球最好的醫療健保資源也將因中國大陸人民蜂擁來台濫用消耗掉，且大批陸客也將來台炒房、房地產高漲，加上中共以集中營方式，對台灣人民強制政治洗腦，全體台灣人民不分藍綠，都將遭殃。

我們只有一個台灣。為了台灣，請在野黨以台灣人民為念，停止無止境的抹黑污衊等政治鬥爭，跟執政黨在「民主共存」、「和平共生」的原則下，凝聚兩岸政策共識，作政策競爭，一起團結因應中共對台灣的文攻武嚇。在台灣面對中共日益強烈的武力威脅，唯有朝野團結、全力備戰，並結合國際抗中力量，壯大台灣的外交、國防與經貿力量，才能遏阻中共侵台。全方位的壯大台灣，是確保台灣和平、護衛台灣主權與民主制度最好的辦法。

（退休駐美外交人員）

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