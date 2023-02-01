自由開講》直球對決的男人 — 從親中愛台到和平保台？！

蘇收

2017年，時任台南市長的賴清德在接受國民黨市議員質詢時，提出了「親中愛台」論；去年的九合一大選後，積極競選民進黨主席的賴副總統又拋出了「和平保台」。自詡「務實台獨工作者」的賴清德，是不是自相矛盾？在中國軍事威脅有增無減的獠牙底下，「親」要怎麼「親」、「和」又要怎麼「和」？

「親中愛台」論引發社會討論後，賴清德更進一步表述，一味地反對中國並不理性、保持台灣主體性亦不代表要反目成仇；「親中愛台」係指以台灣為核心，雙方平等的地位為前提，向中國遞出橄欖枝。在民進黨內建的反中、抗中DNA下，提出這種「離經叛道」的論述尤其大膽，但也足見早在劍拔弩張的「抗中保台」之前，賴清德便動見觀瞻希望透過交流來促進和平發展。雖總有膝蓋無力的人會說「台獨」就是在挑釁中國，好比烏克蘭欲加入北約而激怒俄羅斯，這完全是「倒果為因」的謬論。

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早在2016年，蔡英文總統就提出在「和平、對等、民主、對話」的基礎上發展兩岸交流的善意與承諾，所以從「親中愛台」到「和平保台」，賴清德不過是在蔡總統的路線上延續立場並與時俱進，都是以維持台灣主體性為綱領；然而雙邊有一方無法「和平」、「對等」、「民主」並交流「對話」，大家都感到十分遺憾。現在「部分人」批評「和平」就是民進黨拋棄「抗中」的神主牌，但這些「部分人」卻也是大聲疾呼「票投民進黨、子孫上戰場」的同一群人；不論是「抗中保台」或「和平保台」，民進黨從未煽動要與中國兵戎相見，把「抗中」跟鼓吹戰爭劃上等號、「和平」與卑躬屈膝相提並論，司馬昭之心不言而喻。

早在2016年，蔡英文總統就提出在「和平、對等、民主、對話」的基礎上發展兩岸交流的善意與承諾，所以從「親中愛台」到「和平保台」，賴清德不過是在蔡總統的路線上延續立場並與時俱進，都是以維持台灣主體性為綱領。（資料照）

去年蔡總統在國慶講話提出「四個堅持」，在年底的兵役延長也強調「備戰才能夠避戰，能戰才能止戰」，若不是台灣鄰近有個虎視眈眈、以武力併吞為終極目標的政體，我們又何必一再重申「愛台」或「保台」立場？要「親」要「和」，都必須在對等的立場並有對話的交流，賴副總統以台灣主權為尺規、勾勒兩岸人民所企望的和平。雖不討綠營支持者的歡心、賴的「質樸無華」也經常惹人非議，但實事求是的務實性格、和總是直球對決的坦率便是「賴神」的魅力所在。

（公務員）

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